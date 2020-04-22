أحزاب سياسية جزائرية ترفض "تكميم الأفواه" في زمن كورونا

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، بغالبية الأصوات على مشروعي قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما وقانون العقوبات، في ظرف يحتدم فيه الجدل حول مستقبل الحريات في البلاد.

وفيما رافع وزير العدل بلقاسم زغماتي لجدوى النصوص القانونية الجديدة التي تراقب محتوى شبكات التواصل الاجتماعي لوقف الإشاعات والأخبار المغلوطة، طالب نواب من كتل سياسية مختلفة بـ"سحب هذه التشريعات، وفتح نقاش عام حول الوضعية العامة للبلاد".

واعتبر الوزير زغماتي أن التشريعات الجديدة ضرورية أملتها الظروف المتسارعة لغرض "سد الثغرات، والتصدي للجرائم، وسيعمل على مكافحة التصرفات التي تمس سياسة الدولة وتهديد الأمن القومي للبلاد والحياة الشخصية للمواطنين".

وأبرز نواب في المعارضة أن الحكومة أجلت الأجندة السياسية التي كانت ستمضي فيها قبل الأزمة الصحية العالمية، وبينها تعديل الدستور وقانوني الانتخابات والشؤون المحلية، لكنها "خرقت كل ذلك وعمدت إلى تسريع أحكام عقابية مشددة، تحجر على تعدد الآراء وحرية التعبير".

ورأى الرافضون أن "الحريات مسألة حساسة ومعقدة وتتطلب نقاشات معمقة في ظروف طبيعية وليست استثنائية كما هو واقع"، مطالبين بالسحب الفوري لهذه التشريعات وتأجيلها إلى ما بعد كورونا.

وقال النائب عن حزب مجتمع السلم، ناصر حمدادوش إنه "ليس من الذوق ولا من الشهامة، ولا من ملامح العهد الجديد، الحديث عن عقوبات، والناس يعانون أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة على الحياة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والواقع المعيشي اليومي".

وندد حمدادوش "بسعي الحكومة الجزائرية إلى فرض مزيد من التضييق بموجب قانوني العقوبات وقانون التمييز وخطاب الكراهية".

تشكيك في التوقيت

وذكر النائب المعارض أن "المعضلة الجزائرية تكمن دوما في الممارسات وليست في القوانين المجردة، وهذه الجرائم المستحدثة التي يبرّرون بها تمرير هذين القانونين يمكن استيعابها وتكييفها مع القوانين السارية المفعول"، حسب تعبيره.

وتساءل حمدادوش: "ما هي الصفة الاستعجالية لتمريرهما بهذه الطريقة (التصويت مع المناقشة المحدودة)، وفي هذا التوقيت بالذات، والجميع منشغل بأولوية مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها الخطيرة".

بدوره، أكد القيادي في حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض مراد بياتور أن "نواب حزبه الذين عارضوا بشدة هذه الإجراءات القانونية سيواصلون نضالهم ورفضهم لكل ما من شأنه أن يعيق الحريات في البلاد".

كمامة لغلق الأفواه

وذكر بياتور لـ"إرم نيوز" أن الحكومة "اختارت توقيتًا غير معقول للتصويت على تشريعات جديدة تكبح الحريات وتضيّق على النشطاء، في وقت ينشغل به العالم والرأي العام المحلي بمحاربة فيروس كورونا المستجد".

ولم يتردد القيادي في حزب العمال اليساري، رمضان تعزيبت، في إدانة محتوى التشريعات الجديدة وتساءل: "هل يريد النظام وضع كمامة لغلق أفواه الجزائريين بعدما عجز على توفيرها لحمايتهم من كوفيد-19".

ورفض تعزيبت مبررات الحكومة التي دافعت باستماتة عن خططها في تمرير أحكام قانونية جديدة عبر البرلمان، الذي يوجد في حالة بطالة سياسية؛ بسبب تغيب غالبية النواب وانشغال الرأي العام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.