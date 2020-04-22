الرئيس الجزائري ينهي مهام 7 دبلوماسيين فوق العادة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إنهاء مهام 7 دبلوماسيين فوق العادة، في خطوة تعدّ الأولى من نوعها منذ 22 آب/أغسطس الماضي.

وبموجب مرسوم وقّعه الرئيس عبدالمجيد تبون، تمت إحالة الدبلوماسيين السبعة على التقاعد، بعدما ظلوا سفراء فوق العادة ومفوضين سامين منذ أولى سنوات عبدالعزيز بوتفليقة.

ويتعلق الأمر بسفراء الجزائر لدى المملكة المتحدة عمار عبة، وفي السودان منور ربيعي، وفؤاد بوعتورة بجمهورية التشيك، وأمحمد عشاش لدى كوبا، وساعد بن العابد في تانزانيا، وبن عودة هامل في الأرجنتين، ومحمد قنديل مولاي بسويسرا.

ولم يكشف القصر الرئاسي أسباب إنهاء مهام الدبلوماسيين السبعة، في وقت ربطها مراقبون برغبة الرئيس تبون ضخّ دماء جديدة لممثليات الجزائر الدبلوماسية.

وكان الرئيس السابق عبدالقادر بن صالح، أجرى حركة واسعة في السلك الدبلوماسي قبل 8 أشهر، شملت 55 مسؤولًا بين سفير وقنصل، وطالت الخطوة آنذاك: الرباط، وتونس، وباريس، والولايات المتحدة، بعدما ظل السلك الدبلوماسي دون تغيير منذ العام 2015.