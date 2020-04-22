هل يحتاج المغرب حكومة وحدة وطنية لتجاوز أزمة كورونا؟

أحدث إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، المشارك في الأغلبية الحكومية، رجّة في الساحة السياسية بالبلاد، بعد دعوته إلى تكوين حكومة وحدة وطنية "لا تستثني أحدًا"، تضم الأغلبية والمعارضة، لمواجهة جائحة كورونا.

وتأتي هذه الدعوة في ظل الحديث عن فشل الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، في محاصرة انتشار الوباء وتداعياته على عدد من القطاعات الحيوية.

غير أن بعض المراقبين يرون في دعوة زعيم الاتحاديين بالمغرب، رغبة جامحة في الانتقام من حكومة سعد الدين العثماني وإسقاطها، عقب إقصائه من "حكومة الكفاءات" التي تم تعيينها قبل أشهر ضمن تعديل وزاري مُوسّع.

لشكر: أبحث عن الحلول

وفي أول تعقيب له على هذا الجدل، قال إدريس لشكر في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن فكرته جاءت قبل أيام في إطار نقاش سياسي حول الاستقطاب الحزبي في البلاد.

وأضاف لشكر أنه شدد حينها بالقول: "إذا طالت هذه الأزمة جراء انتشار الفيروس، وكانت لها آثار سلبية، ربما اليوم نحن في حاجة ماسّة إلى كتلة وطنية يكون فيها الجميع نظرًا لحساسية المرحلة".

وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على أن فكرته قد تكون صائبة أو خاطئة، ولكن لا يبغي من ورائها إلا المساهمة في إيجاد حلول لتداعيات فيروس كورونا.

وأردف قائلا: "لا أريد المزايدة بفكرتي على أحد، وهي لا تدخل في نطاق الحسابات السياسوية الضيقة أو الإيديولوجية".

حكومة وحدة وطنية طارئة

ورأى الدكتور محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، أن "الظرف الراهن والمستقبلي بالمغرب يدعونا للجوء إلى حكومة وحدة وطنية طارئة".

وأوضح في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن المرحلة القادمة صعبة على أكثر من مستوى، وهذا ما يتطلب حكومة قوية، مشيرا إلى أن فلسفة الحزب القائد للأغلبية لم تعد نافعة بالمرة.

ويعتقد الخبير السياسي المغربي أن هذا الاقتراح فيه نوع من التبصر والحكمة والواقعية السياسية.

وفي تعليقه على رفض بعض قيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم لهذا المقترح، قال زين الدين: إن "المصلحة الوطنية تقتضي التضحية للعبور من هذه المرحلة الصعبة، خصوصا أن الحزب المتزعم للحكومة استنزف شعبيته"، معتبرا أن المغرب يجب عليه أن يعيد النظر في توجهاته بكل جرأة وواقعية سياسية كي لا يرجع إلى الوراء.

ولفت إلى التداعيات الخطيرة التي تمخضت عن انتشار الوباء بالمملكة، ومنها توقف عدد من المقاولات الاقتصادية، معتبرا أن البلاد في الوضعية الراهنة اتخذت قرارات هامة وجريئة، وعلى رأسها صرف مساعدات مالية للأسر المتضررة، لكن هذه التضحية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. وفق تعبيره.

غنيمة سياسية

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي المغربي، الدكتور إدريس الكنبوري، إن المغرب لا يحتاج حقيقة إلى حكومة وحدة وطنية؛ لأنه لا توجد دواعٍ لذلك.

وأضاف الكنبوري في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن اقتراح لشكر يدخل في إطار اتهام غير مباشر لحكومة سعد الدين العثماني، بأنها فشلت في تدبير أزمة كورونا، لكن الحكومة الحالية هي حكومة ائتلاف بين عدد من الأحزاب، بينها الاتحاد الاشتراكي نفسه الذي يقوده لشكر، ولم يعد خارج الحكومة سوى حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" وأحزاب صغرى ليس لها وزن.

واستطرد الباحث المغربي، أن الأزمة الحالية يشرف على تسييرها الملك محمد السادس، أو الحكومة بتوجيهات ملكية، وهي تنفذ برنامجا ملكيا في النهاية.

وزاد المتحدث قائلاً: "إذا رجعنا إلى الوراء سوف نجد أن لشكر كان دائما حريصا على الحصول على حقيبة وزارية، وخاض معارك من أجل هذا، ولديه أزمة قديمة مع حزب العدالة والتنمية منذ أن تم التحفظ عليه في الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران".

ويعتقد الكنبوري أن مطلب حكومة الوحدة الوطنية، من شأنها التشويش على الوضع السياسي بالمملكة في الوقت الحالي، الذي تحتاج فيه البلاد إلى نوع من الاستقرار والتعقل.