تجدد المعارك بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق في طرابلس

تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وميليشيات تابعة لحكومة الوفاق في أكثر من محور من محاور العاصمة طرابلس، بعد طرد قوات تابعة للوفاق حاولت الهجوم على مدينة ترهونة بداية هذا الأسبوع.

ووفقا لمصدر عسكري، نشبت المعارك في عدة محاور منها محور صلاح الدين بعد تقدم لقوات الجيش صوب آخر نقاط الميليشيات في هذا المحور الرابط بين طريق المطار ووسط العاصمة طرابلس.

وأشار الضابط في عمليات الجيش الليبي، عبد السلام الرابطي، إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي موجه من قبل سلاح المدفعية التابع للجيش على عدة نقاط منها قاعدة معيتيقة، حيث استهدفت بأكثر من 30 مدفعية موجهة بعد وصول معلومات عن وجود عناصر مرتزقة وشحنات أسلحة وصلت على متن طائرات مدنية لقاعدة معيتيقة.

وأضاف الرابطي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن مقر كتيبة النواصي وسط العاصمة طرابلس، استهدف مباشرة بالقصف المدفعي، مبينًا أن القصف أسفر عن عدد من القتلى والجرحى وتدمير مقر إداري وعملياتي للميليشيا.

وأشار الرابطي إلى أن 8 عناصر من لواء الحسوم التابع للجيش الليبي، عادوا إلى مناطق الجيش الليبي بعد أن استطاعوا الإفلات من حصار مجموعة من المرتزقة السوريين في قلب العاصمة طرابلس، موضحًا بأن المجموعة استطاعت فتح ثغرة في صفوف القوات المحاصرة لهم، وقتلت مجموعة تتكون من 5 أفراد، والاستيلاء على آلية مدرعة استطاعوا العودة بها لمناطق سيطرة الجيش الليبي.