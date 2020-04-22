تونس.. ما حقيقة وصف النائب عياض اللومي لعبير موسي بـ"المومس"؟

توعد النائب في البرلمان التونسي عياض اللومي، مقاضاة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر، عبير موسي متّهما إياها بالكذب والتحريض ضده.

وشدّد اللومي على أنه لم يصف النائبة عبير موسي بـ"المومس" ولم يقل إن "مكانها الطبيعي في الماخور"، نافيا ما روّجه نواب الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلة الحزب عبير موسي.

وقال النائب في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، إنه "قرر مقاضاة عبير موسي ونائب الحزب الدستوري الحر، مجدي بوذينة، وكل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي شنّت حملة ضده"، مؤكدا أنه "متمسك بالدفاع عن حق عائلته وبناته القاصرات، بعد أن طالهن السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما روجته عبير موسي".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222928951720841&id=1489578432

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ،عبير موسي، أكدت أن عياض اللومي قطع مداخلتها ومنعها من مخاطبة وزير الصناعة، أثناء حضوره في لجنة مكافحة الفساد لمناقشة صفقة مشبوهة لصناعة الأقنعة الواقية.

وقالت موسي إن "عياض اللومي حرمها من طرح أسئلتها على الوزير، وكشف حقيقة الصفقة المشبوهة، ووجّه لها سلسلة من الشتائم، قائلا مكانك الطبيعي في ماخور عبد الله قش".

عياض اللومي لعبير موسي انت بلاصتك في عبد الله قش. Posted by News everywhere on Tuesday, April 21, 2020

وتفاعلا مع تصريح عبير موسي، وقّع عشرات التونسيين عريضة شعبية تطالب برفع الحصانة عن النائب عياض اللومي ومحاكمته بسبب ما وجهه من شتائم لعبير موسي.

وجاء في العريضة أن "تعدي النائب عياض اللومي على النائبة عبير موسي، يعتبر تعديا على المرأة التونسية، كما استنكر عدد من السياسيين والمثقفين ما حصل في البرلمان".

إذ أعلنت الكاتبة والأستاذة الجامعية، الفة يوسف، تضامنها مع عبير موسي مستنكرة ما وجّهه لها عياض اللومي من شتائم، وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك، "كل التضامن مع عبير موسي ضد العبارات الشاتمة التي وجهت لها في المجلس، في واقع الأمر وفي هذا المجتمع المتخلف، كل امرأة تزعج وتسير عكس التيار هي بغي بالقوة"، وفق تعبيرها.