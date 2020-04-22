بعد تراجع وفيات كورونا.. الجزائر تخطط لرفع إجراءات الحجر الصحي

رجّح مسؤول حكومي جزائري، الأربعاء، رفع بلاده لإجراءات الحجر الصحي الأربعاء المقبل، بعد إقرار غلق كلي وجزئي لبضع محافظات إثر تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 2811 شخصا توفي منهم 392، بحسب آخر إحصائية.

وفي تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، قال مدير معهد باستور المركزي فوزي درار، إنّ "الجزائر باتت تشهد استقرارا"، مستدلا بانخفاض عدد الوفيات، مشددا على أنّ رفع الحجر الصحي لن يكون كاملا، بل بصفة تدريجية، وأنّه سيتّم البدء بالمحافظات التي شهدت عددا محدودا من الإصابات.

في مقابل تفاؤله بتجاوز الجزائر للطوارئ الصحية المستمرة منذ الـ12 من آذار/مارس الماضي، حرص درار على توخي الحذر، وطالب المواطنين باحترام قواعد الحجر الصحي لاسيما في محافظة البليدة أكبر بؤر الوباء، والعاصمة وبجاية وقسنطينة، حتى لا تنجرّ الجزائر إلى موجة ثانية من الوباء.

ورفض المسؤول الجزائري، تشكيك جهات لم يسمها في إحصائيات اللجنة الحكومية للرصد والمتابعة، قائلا إنّ "أرقام الإصابات والموتى والمتعافين واقعية وشفافة".

تزامنت تصريحات درار، مع تجديد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، تأكيده اقتراب بلاده من تجاوز أزمة كورونا، مؤكدا أن "الوضع بات تحت السيطرة"، مستدلأ بـ"تناقص أعداد وفيات الوباء القاتل".

وعلى هامش استلام خامس شحنة طبية من الصين، أفاد الوزير بأن "عدد وفيات كوفيد 19 يتراجع بشكل ملحوظ، بما يعني تحجيم دائرة كورونا في الجزائر، ومع تضامن الجميع أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة التغلّب النهائي على الفيروس".