صحيفة تونسية: أنباء عن إفراج حكومة الوفاق عن 1400 إرهابي غربي ليبيا

أفادت جريدة الصريح التونسية بوجود أنباء عن إفراج الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في ليبيا عن 1400 إرهابي كانوا محتجزين في سجون في مناطق الغرب كصبراته وصرمان اللتين سيطرت عليهما قوات الوفاق في الآونة الأخيرة.

وقالت "الصريح" وهي إحدى أشهر الصحف الورقية في تونس، على موقعها الإلكتروني "الصريح أون لاين" إن هذه الأنباء أدت إلى حالة استنفار في تونس حيث شوهدت 4 طائرات دون طيار تحلق في الأجواء الليبية قرب الحدود التونسية، بمنطقتي "أم القرصان والطلغ"، كما أن فرقة الحدود المتنقلة للحرس الوطني التونسي شوهدت تنتشر أيضا بمنطقة المحجرة مساء الثلاثاء، مع تحليق 5 طائرات أخرى داخل الأراضي الليبية.

وكشفت "الصريح" نقلا عن ما سمَّتها "معلومات استخباراتية" وجود مساع من جهات ليبية للضغط على تونس للوقوف إلى جانب طرف على حساب آخر في الصراع الليبي، حيث توعدت قيادات ليبية بتهريب عناصر ارهابية إلى تونس.

وقالت الصحيفة إن العناصر الإرهابية المفرج عنها تضم 12 عنصرا إرهابيا نسائيا من بينها رحمة وغفران الشيخاوي حيث تم رصد مكالمات هاتفية تؤكد مغادرتهما السجون، وتوجد مخاوف من مخطط تسلل عناصر إرهابية تونسية بحسب الصحيفة.

ورحمة الشيخاوي، هي زوجة نور الدين شوشان، القائد البارز في تنظيم "داعش"، الذي قتل في غارة أمريكية على مدينة صبراتة في فبراير/شباط 2016.

وتأتي هذه التطورات مع تنامي التدخل التركي في ليبيا عبر آلاف المرتزقة الذين تقول مصادر سورية إن من بينهم عددا كبيرا من العناصر المتطرفة وهو ما ينذر بتعزيز صفوف المتشددين في ليبيا حيث يحذر محللون من بؤرة جديدة للإرهاب في مناطق الغرب الليبي.

وكان الجيش الليبي يشرف على احتجاز مئات العناصر من تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وأسر مقاتلين سابقين، داخل سجون في مدينتي صرمان وصبراتة، التي اقتحمتهما ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق قبل أسبوع.

وتبعد صبراتة عن معبر رأس جدير الحدودي مع تونس نحو 100 كيلو متر، وكان أغلب عناصر داعش في المدينة من الجنسية التونسية.