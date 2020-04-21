الجيش الليبي يحضر لـ"مفاجآت كبيرة" خلال الساعات المقبلة

أعلن الجيش الليبي، مساء اليوم الثلاثاء تحقيق تقدّم كبير خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أنّه يخوض معارك عنيفة مع الميليشيات المسلّحة المدعومة بالمرتزقة السوريين الموالين لتركيا.

وأكّد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، في تصريح لـ"إرم نيوز": أنّ الجيش سيعلن عن مفاجآت كبيرة خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرا إلى أنّ الجيش سيطر اليوم على مناطق ومواقع عسكريّة جديدة، خلال معارك جنوب طرابلس.

وشدّد على أنّ "الجيش ماض في معركته ويحقّق انتصارات متواصلة، رغم الدعم غير المسبوق الذي تتلقّاه الميليشيات من تركيا، مشيرا إلى سقوط خسائر فادحة في صفوف الجماعات المسلّحة".

وأكد المسؤول العسكري أن الجيش الليبي تمكن من استهداف تجمعات لعدد من العناصر الإرهابية التابعة لمجلس شورى درنة، بالقذائف في محور عين زارة جنوب طرابلس.

وكان الجيش الليبي، قد أعلن في وقت سابق عن تصديه لهجوم لميليشيات حكومة الوفاق للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، و ذلك في محاولة لتحقيق تقدم جديد.