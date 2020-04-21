لمراقبة محتوى السوشيال ميديا.. تشريعات جديدة تعيد جدل الحريات في الجزائر

تعتزم الحكومة الجزائرية طرح تشريعات جديدة تتضمن عقوبات مشددة ضد "مروجي خطاب الكراهية" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهي التشريعات التي يراها معارضون محاولة للنيل من الحريات العامة.

وقبل أيام كلف الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بسن قانون جديد لمحاربة "خطاب الكراهية"؛ بسبب شكاوى مؤخرا من "ارتفاع أصوات التطرف والعنصرية والجهوية".

وقال وزير العدل بلقاسم زغماتي أمام نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن التشريع الجديد يحد من "تنامي تداول الأخبار المغلوطة على أكثر من صعيد، بشكل أثر على مؤسسات الدولة والرأي العام".

وعرض الوزير على النواب "مشروع القانون المتعلّق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات".

وبذلك يسمح للنيابة العامة متابعة أي منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام إذا "فُهِم منها بثّ للتمييز والكراهية ضد الأشخاص"، مع صلاحيات تتجاوز الحدود لتعقب المتهمين في الخارج، استنادًا إلى اتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر ودول أخرى.

وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات ضد "الإهانة والتعدي على أئمة المساجد" بالسجن إلى فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات مع تغريم المتهمين.

وتشمل هذه الأحكام- أيضًا- الأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة، وعقوبتها الحبس من 5 إلى 10 سنوات مع غرامات مالية.

كما أشار الوزير إلى أن تسريب مواد تتعلق بمسابقات التوظيف الحكومي وامتحانات التعليم تقود أصحابها إلى السجن لفترات تتراوح بين سنة و5 سنوات مع غرامات مالية.

من جانبهم، أدان نواب معارضون في البرلمان "التصويت على القانون الجديد مع نقاش محدود"، واصفين ذلك بـ"القوانين الخانقة للحريات التي أقرتها سلطة الأمر الواقع"، وفق قولهم.

وقال بيان لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: إن "هذا أمر مذهل، في وقت تدعو فيه حكومات العالم كافة المؤسسات، وتساعد في حشد كل الإطارات والهيئات للبحث عن وسائل مواجهة جائحة كورونا".

وحذر الحزب المعارض من ترقيع حيل قانونية بسبب "العجلة والإلحاحية، ما يتيح للعدالة التعسف على ما تبقى من فضاءات يستعملها المواطن للتعبير عن رأيه".

ورأى حزب الأرسيدي أنه منذ الالتزام بقرار الحراك الشعبي وقف الاحتجاجات بسبب جائحة كورونا، "اشتغلت آلة الردع والقمع النظامية بكل طاقاتها لإبقاء معتقلي الرأي في السجون وحبس آخرين".

وطالب الحزب بـ"سحب هذه التشريعات، وفتح نقاش عام حول الوضعية العامة للبلاد".