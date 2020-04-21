"أزمة كورونا" تطيح بمسؤولين وتعرّي ضعف الحكم المحلي في تونس

طرحت الإقالات المتعددة التي طالت محافظين ومعتمدين في عدة مناطق في تونس، تساؤلات حول إدارة السلطة المحلية لأزمة تفشي فيروس "كورونا"، بينما اعتبر متابعون، أن هذه الأزمة كشفت هشاشة وضعف الحكم المحلي في البلاد.

ومنذ انطلاق الأزمة، قررت رئاسة الحكومة في تونس، إعفاء عدد من المحافظين، كان آخرهم محافظ سوسة، المدينة الساحلية التي سجلت ثاني أكبر عدد من الوفيات بالفيروس، ومحافظة منوبة شمال غرب العاصمة، إضافة إلى عدد من المعتمدين (المسؤولين المحليين)، بمحافظات الكاف، وأريانة، وسوسة، والمنستير.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أن وزير الداخلية، هشام مشيشي، قرر إعفاء كل من هندة بن خذر الحرابي، معتمدة زرمدين من محافظة المنستير، ووسيم السبيعي، معتمد سيدي الهاني من محافظة سوسة، ورياض بن سالم، معتمد قلعة سنان من محافظة الكاف، وعماد فرحات، معتمد المنيهلة من محافظة أريانة.

و أفاد مصدر أمني "إرم نيوز" بأن وزارة الداخلية التونسية، تستعد لإقالة عدد كبير من المسؤولين المحليين، على خلفية إدارتهم لأزمة "كورونا".

وتأتي هذه الإقالات على خلفية اتهام أداء المعتمدين، الذين يمثلون رأس "حربة" السلطة المحلية في مواجهة فيروس "كورونا"، إما بالتقصير، أو بسوء الإدارة، أو الضلوع في عمليات احتكار أو محاباة في توزيع المساعدات الاجتماعية، وهي مسائل مصنفة ضمن ملفات الفساد، ووصل بعضها إلى القضاء الذي تدخل وأوقف معتمد منطقة سيدي الهاني من محافظة سوسة، الذي أعفي من مهامه.

واعتبر محللون سياسيون، أن أزمة فيروس "كورونا" مثلت اختبارًا للحكم المحلي في تونس، وكشفت عن ضعف أداء بعض المسؤولين، ونزوع البعض منهم إلى سلوكات خارجة عن القانون، وصلت حد اتهامهم بالضلوع في قضايا فساد.

وقال المحلل السياسي، محسن بن مصباح، لـ "إرم نيوز"، إن معظم المحافظين والمعتمدين الذين يمارسون مهامهم اليوم، لم تعينهم الحكومة الحالية، التي وجدت نفسها منذ الأيام الأولى لتولي مهامها في محاربة تفشي الفيروس، وحافظت على الاستقرار الإداري، بمواصلة العمل بالفريق الموجود سابقًا".

وتابع: "غير أن تطور الوضع والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشي الفيروس، كشف طبيعة أداء ممثلي السلطة في المحافظات".

وأضاف بن مصباح، أن "الإقالات الأخيرة ارتبطت كلها بسوء إدارة للأزمة على مستوى المحافظة، أو على مستوى محلي، وإن لم تكشف الحكومة في كل مرة عن الأسباب الحقيقية للإقالة واكتفت ببيان مقتضب تعلن فيه عن قائمة المعتمدين المقالين، أو توجيه محافظين إلى "مهام أخرى"، وهي صيغة ملطفة للإقالة".

واعتبر أن "تفجّر الوضع الاجتماعي ونقص المواد الأساسية في المناطق الداخلية، مثّلا اختبارًا صعبًا للمعتمدين، وأن أي خطأ، خصوصًا إذا تم التشهير به في وسائل الإعلام، كان ثمنه إقالة ذلك المسؤول المحلي".

وأشار إلى "حادثة تدخل القضاء، بإيقاف معتمد سيدي الهاني من محافظة سوسة، بعد إثبات تهمة الاحتكار".

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي، حامد بن يونس، لـ "إرم نيوز" أن الأداء الحقيقي لممثلي السلطة المحلية يظهر زمن الأزمات، وأن أزمة تفشي فيروس "كورونا" عرّى ضعفًا لأداء كثيرين.

وتوقع بن يونس "حصول إقالات جديدة في الأيام القادمة، على خلفية قضايا فساد، وسوء إدارة للأزمة، وضلوع في الاحتكار، أو اعتماد المحاباة في توزيع المساعدات الاجتماعية".

وأضاف أن "تركيبة الدولة التونسية وطبيعة النظام السياسي في تونس اليوم، تقومان على إعطاء السلطة المحلية هامشًا كبيرًا من الحرية في إدارة الشأن العام".

وبيّن أن "هذا الهامش مثّل اختبارًا شديد الصعوبة لممثلي السلطة المحلية، في هذه الفترة الحساسة".

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن "السلطات المحلية تجد نفسها أحيانًا، في تعارض بين ممارسة صلاحياتها، وبين دعوة السلطة المركزية إلى التنسيق معها، في التعاطي مع ملفات ووضعيات في علاقة بتفشي الفيروس، خصوصًا تلك التي تمسّ الجانب الاجتماعي".