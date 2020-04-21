عبد الرحيم الكيب.. أستاذ هندسة أطاحته "الميليشيات" من السلطة

توفي اليوم الثلاثاء رئيس وزراء ليبيا الأسبق عبدالرحيم الكيب عن عمر ناهز 70 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.

حصل الكيب على درجة البكالويوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، وسافر إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته وحصل على درجة ماجستير من جامعة كارولاينا الشمالية، والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا.

عمل الكيب أستاذا في كلية الهندسة بجامعة طرابلس، كما شغل عدة مناصب في جامعات خليجية، إضافة إلى عمله في جامعات بالولايات المتحدة.

وغادر ليبيا نهائيا عام 1976، للالتحاق بالمعارضة ضد نظام القذافي، وكانت له إسهاماته في تمويلها، ولم يعد إلى ليبيا إلا بعد ثورة 17 فبراير.

اختير الكيب رئيسًا لأول حكومة انتقالية عقب الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، بعد حصوله على أعلى الأصوات في اقتراع بالمجلس التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي.

حددت حكومة الكيب من جملة أهدافها بناء جيش يواجه المخاطر الأمنية، والتعجيل بالمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان، وأدى تشكيله للحكومة إلى تحسن الحياة المعيشية للمواطن و رجوع سعر صرف الدولار إلى وضعه الطبيعي في السوق السوداء.

أجرت حكومة الكيب انتخابات المؤتمر الوطني في تموز/يوليو 2012، وحثت الجماعات المسلحة على تسليم أسلحتها للدولة دون أن تنجح في هذا المسعى.

لم يلبث الكيب أن اصطدم بقادة الميليشيات والقوى المتشددة، التي وضعت العراقيل في وجه حكومته وأخذت تتصرف على هواها، ما دعاه للقول أمام المؤتمر الوطني إن هناك سلطة أعلى من الحكومة الانتقالية.

ازداد الانفلات الأمني في العاصمة طرابلس، وقامت "السلطة الأعلى" بعرقلة برنامج المصالحة الوطنية بدعوى أنها تريد تطهير ليبيا من أنصار معمر القذافي، وتجاوب المجلس الوطني معها تحت ضغط المليشيات بإقرار قانون اجتثاث أنصار القذافي، ما جعل من الكيب مجرد واجهة للمليشيات التي باتت تفرض رؤيتها بالقوة، فاستقال من منصبه.

اتهمه رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، المقرب من الإخوان، بعد خروجه من الحكومة بالفساد، قائلا إنه صرف خمسة مليارات دينار على تأثيث مكاتب الدولة!.

درج الليبيون على رؤية الكيب يعيش في المنزل الذي يملكه في طرابلس، دون أن تظهر عليه مظاهر الثراء الفاحش، بل انه عادة ما كان يؤدي الصلاة في الجامع القريب ويرتاد مثله مثل جل الطرابلسيين، أماكن التسوق والأسواق، بعدما تحرر من السلطة التي كانت فيما يبدو قيدا على رجل بسيط.