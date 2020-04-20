تونسيون يهتفون باسم الرئيس الراحل بن علي أثناء اقتحامهم معبرا حدوديا مع ليبيا (فيديو)

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هتف مئات التونسيين العالقين بمعبر رأس جدير الحدودي، اليوم باسم الرئيس التونسي الراحل،زين العابدين بن علي، ورفعوا شعارات تندد بالسلطة الحالية في تونس أثناء اقتحامهم للمعبر. واقتحم 650 تونسيا، علقوا على الحدود التونسية الليبية منذ ما يقارب الأسبوعين، معبر رأس جدير، مستنكرين ما تعرضوا له من إهمال وتأخر السلطات التونسية في حل ملفهم، على حد تعبيرهم. وتمكن المحتجون من اقتحام الباب الرئيسي للمعبر، ثم تم تطويقهم من القوات الأمنية والعسكرية والإبقاء عليهم في ساحة المعبر إلى حين تمكينهم من الدخول لتونس. وكان من المفترض أن يتم إجلاء عدد من التونسيين العالقين بمعبر رأس الجدير وترحيلهم لمراكز الإيواء الإجباري نهاية الأسبوع