محتجون تونسيون يقتحمون معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا (فيديو)

اقتحم عدد من التونسيين العالقين بمعبر رأس جدير الحدودي، مساء اليوم الإثنين، المعبر بالقوة؛ احتجاجا على ما قالوا إنه تأخر السلطات الرسمية في بلادهم بتسهيل عبورهم إلى أراضيهم.

وأقدم المحتجّون العائدون من ليبيا على تحطيم الباب الرئيسي الفاصل بين تونس وليبيا.

تونسيون يقتحمون بالقوة معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا تونسيون يقتحمون بالقوة معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Monday, April 20, 2020

وأكّد أحد العالقين لـ"إرم نيوز" أنّهم بقوا على الحدود التونسية الليبية للأسبوع الثاني على التوالي في مناطق متاخمة لمعبر راس جدير، فيما عبر آخرون عن غضبهم ممّا وصفوه بتراخي السلطات التونسيّة في إجلائهم، إضافة إلى تركهم بلا مأوى ولا طعام أو دواء لعدة أيام، رغم نداءات الاستغاثة التي أطلقوها لإنقاذهم ممّا وصفوه بـ"الوضع المأساوي".

من جانبها، دعت القوات الأمنية والعسكرية التونسيين العالقين والمواطنين الذين اقتحموا المعبر إلى البقاء وسط الساحة الرئيسية من الجانب التونسي، إلى حين القيام بالإجراءات الأمنية والصحية والتنسيق لترحيلهم، وفق شروط الحجر الصحي الإجباري.

وكان من المفترض أن يتم إجلاء عدد من التونسيين العالقين بمعبر رأس الجدير وترحيلهم لمراكز الإيواء الإجباري نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن إجراءات التثبت من هوياتهم حالت دون ذلك باعتبار أن عددا منهم أضاع هويته الرسمية، وفق مصادر أمنيّة.

وجرى يوم أمس الأحد، إجلاء 199 مواطنا تونسيا عبر معبر رأس الجدير وترحيلهم على متن 6 حافلات نحو مراكز إيواء إجبارية.

وقال مئات التونسيين العائدين من ليبيا، في وقت سابق، إنهم عالقون في معبر رأس جدير الحدودي، ويواجهون ظروفًا إنسانية صعبة، خاصة أنهم عائدون من منطقة توتّر، ويخضعون لإجراءات استثنائية بسبب جائحة "كورونا".