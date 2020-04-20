"كورونا" ينعش ظاهرة الإشاعات في الجزائر.. وتطال الدستور ووزارة الدفاع

مع دخول الجزائريين مرحلة الحجر الصحي، لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، باتت مواقع التواصل الاجتماعي النافذة الوحيدة التي يطلون منها على العالم، لكن هذه المساحة من الحرية فتحت الطريق أمام الأخبار المضللة والإشاعات، بشكل غير مسبوق.

وبلغت ظاهرة الأخبار المضللة مستويات مقلقة في الجزائر، وصلت إلى حد الترويج لنسخة مزورة لأسمى وثيقة في الدولة، وهي الدستور الذي كان من المرتقب الإعلان عن تعديلاته الجديدة من قبل الرئاسة الجزائرية، غير أن فيروس كورونا عطّل الأجندة السياسية.

وقاد هذا الفعل صاحبه إلى السجن، عقب تحريات واسعة أجرتها شرطة الجرائم الإلكترونية، من خلال السماح لها بتحديد هويته، وهو نفس المصير الذي تعرض له شباب آخرون نشروا فيديوهات عديدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بمستجدات كورونا، اعتبرتها السلطات العمومية بالتهويلية.

وفي الفترة الأخيرة، جرى تسويق عدة أنباء مغلوطة أحدثت ضجة واسعة في البلاد، منها ما تعلق بغلق محطات الوقود لتنفيها وزارة التجارة مع رفع شكوى لدى مصالح الأمن التي تمكنت في ظرف وجيز من إلقاء القبض على مسرب الإشاعة.

وامتدت الإشاعات أيضا لتطال وزارة الدفاع الجزائرية، التي خرجت عن صمتها لتفنيد أنباء متداولة عن قيام رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بحملة إقالات وتوقيفات لقيادات عسكرية في مناصب حساسة.

ووصفت المؤسسة ذلك بـ"الدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس البلاد، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع"، وأنها "محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش".

حروب نفسية

وحول هذه الظاهرة، تقول الباحثة في الإعلام والاتصال بجامعة "الجزائر 3" مريم ضربان، إنها "ليست جديدة، ولا مختلقة، فالكذب والإشاعة عوامل نفسية اقترنت بالإعلام والاتصال الميدياتيكي، وتم استخدامها في الحروب النفسية والأزمات، إما لإطالة عمرها أو تعويم المتضررين فيها حتى لا تتم محاسبتهم، ويجدوا عامل المناورة عبر الكذبة".

وأضافت في حديث مع "إرم نيوز"، أن "مروجي هذه الإشاعات يهدفون من خلال ذلك إلى خلط الأخبار الكاذبة بالصادقة أو إعادة توظيفها في زمان آخر أو اقتطاع جزء منها كتصريحات رؤساء وبترها عن سياقها، وجعلها خبرا رسميا أو استخدام الختم الرسمي للدولة على أوراق ومحررات بتقنية الفوتوشوب وصلت إلى الدستور، مما يمس بأمن مؤسسات الدولة وحساسيتها وأمنها في زمن أزمة عالمية صحية".

واعتبرت الباحثة الجزائرية أن "الأخبار الكاذبة يتحمل مسؤوليتها كل طرف مخطئ، الكاذب بتلفيقه والمتداول لها بجهله في عدم التمحيص، وركضه لتقاسمها على صفحته دونما تأكد، لذا هو مشارك في النميمة والكذب الافتراضي بالترويج".

شح المعلومات الرسمية

بدوره، أشار الإعلامي والمحلل السياسي أحسن خلاص، في حديث مع "إرم نيوز"، إلى أن "أزمة فيروس كورونا وضعت المجتمع في قلق دائم، وما كان مجرد أخبار تأتي من بعيد من الصين وأوروبا، أصبح واقعا معاشا بإكراهاته التي يفرضها الحجر والقلق على المصير والحياة والعيش العادي".

وأضاف: "أصبح كل شيء يحمل علامات استفهام ويبحث عن إجابات عاجلة. هناك فقدان للتوازن بين الطلب الكثيف والعاجل وما يعرض في السوق من أخبار ومعلومات رسمية".

وقال أحسن خلاص إن "ما يحدث للمعلومات تمامًا يحدث للبضائع، فالندرة تفرض على المستهلك اللجوء إلى مصادر أخرى من السوق الموازية، وفي بعض الأحيان المعلومات التي تأتي من السوق الموازية تأتي بثوب الإثارة ونجدها تنطلق من التشكيك في المعلومات الواضحة المصدر. ففي الظروف التي نعيش فيها تعتبر الأخبار المضللة ظاهرة مرضية، لكن لا مفر منها وقد لا تستطيع السلطات السيطرة عليها؛ لأنها مطلوبة من منطلق أنها تلبي الحاجة اليومية المتزايدة إلى إعلام الأزمة".

قانون جديد وفتوى

وبالتزامن مع انتشار الإشاعة على نطاق واسع، صادق مجلس الوزراء الجزائري في جتماع ترأسه رئيس البلاد عبد المجيد تبون، الأحد، على مشروع قانون العقوبات.

وأفاد بيان للرئاسة أن النص القانوني يدخل ضمن التزاماته والحد نهائيًا من الممارسات التي شوهت الدولة، ونالت من نزاهة إطاراتها.

ووفقًا لنفس المصدر، يُجرم مشروع قانون العقوبات في أحد مواده، الإشاعات الكاذبة وتعريض حياة الغير للخطر، ويأتي النص التشريعي بعد أيام من إفتاء لجنة وزارية جزائرية بتحريم نشر الإشاعات.

وتنصُ المادة 96 من قانون العقوبات الجزائري المعمول به حاليًا، على أنه "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 3600 إلى 36000 دينار جزائري، كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وجاء في نفس المادة أنه "إذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق من مصدر أو وحي أجنبي، فإن عقوبة الحبس ترفع إلى 5 سنوات، ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك، أن تقضي في الحالتين السابقتين بعقوبة الحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون و بالمنع من الإقامة".