المرصد: 199 قتيلا من المرتزقة الموالين لتركيا في ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن 9 مسلحين سوريين موالين لتركيا، قتلوا خلال معارك على عدد من المحاور في ليبيا، ليرتفع إجمالي عدد قتلى السوريين هناك إلى 199 قتيلا.

ووفقًا لمصادر المرصد، فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محور حي صلاح الدين، جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وأكد المرصد، أن تركيا تواصل عمليات نقل "المرتزقة السوريين" إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، في مواجهة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وكشف المرصد، عن وصول دفعة جديدة إلى ليبيا تضم العشرات من مسلحي الفصائل السورية المدعومة من أنقرة، لترتفع أعداد المسلحين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية، حتى الآن، إلى نحو 5300 "مرتزق".

وكان المرصد السوري أشار في تقرير سابق، إلى أن حالة من الاستياء بدأت تظهر بين صفوف المسلحين السوريين الذين ارسلتهم أنقرة إلى ليبيا.

ووفقًا لتسجيل صوتي، حصل عليه المرصد السوري، فإن أحد المقاتلين هناك تحدث عن ندم الجميع من القدوم إلى ليبيا، وبأنهم تورطوا بذلك.

وبحسب التسجيل، فإن الأتراك تخلفوا عن دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار أمريكي في الشهر الواحد.