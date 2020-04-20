هل قفز إخوان الجزائر من سفينة المعارضة؟

أصدر حزب مجتمع السلم، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في الجزائر، ليل الأحد الاثنين، بيانا أشاد فيه بقرارات اتخذها رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، وتضمنت تغييرات في قيادة الجيش، ما أثار أسئلة حول استمرار الحزب في صفوف المعارضة.

وقالت الحركة المعارضة في بيان إنها "تدعم كل إجراء تقوم به الدولة لتثبيت الخط الوطني السيادي على مستوى التعيينات والسياسات، وتؤكد توجهها الداعي إلى تحقيق التحول السياسي نحو ضمان الحريات واحترام جميع الأفراد وكل المؤسسات للقانون والمهام الدستورية".

وتابع البيان الحزبي أن مجتمع السلم "تسند المجهودات المبذولة من المؤسسة العسكرية لحفظ البلد على حدودنا الشرقية (جهة ليبيا وتونس)، وتراقب باهتمام كبير التطورات الإيجابية لصالح الشرعية في البلد الشقيق ليبيا".

تجاهل المعارضين

وخلا بيان الحزب تماما من أي إشارات إلى توقيف نشطاء الحراك وبينهم صحفيون ومدونون، ومقابل ذلك حيّا الحزب "المجهودات المبذولة التي تشكر عليها الجهات الرسمية المختصة في محاربة وباء كورونا المستجد".

وقال مصدر لـ"إرم نيوز" إن حزب القيادي الإخواني عبد الرزاق مقري، حرص على أن يكون أول من يزكي قرار عزل مدير المخابرات العسكرية الجنرال واسيني بوعزة ومدير الأمن العسكري الخارجي الجنرال كمال الدين رميلي.

وأوضح المصدر - وهو قيادي بالحزب طلب عدم الكشف عن هويته - أن "مقري غيّر من خطه السياسي المعارض بصورة مفاجئة، رغم أنه كان من خصوم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون وعارض ترشحه لانتخابات الرئاسة التي جرت نهاية العام 2019".

عين على الحكومة

ورأى المصدر أن "مقري يرغب في دخول الحكومة، بعد معلومات عن إمكانية إقالة حكومة عبد العزيز جراد بعد شهر رمضان، وتعويضها بحكومة بديلة تضمّ وجوها أخرى، ترغب حركة مجتمع السلم أن تكون ضمنها".

وشاركت حركة "مجتمع السلم" بالحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ عام 1995، وفكّت الارتباط بالتحالف الرئاسي عام 2012، بذريعة "عدم جدية نظام بوتفليقة في القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، ورفضه ترقية المشاركة في الحكومة إلى الشراكة في الحكم".