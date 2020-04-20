تعيين محمد الشاوش بمنصب حكومي يثير جدلا واسعا في تونس

أثار تعيين محمد الشاوش مديرا لإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة في تونس جدلا واسعا، بسبب اتهامات وجهت إليه من قبل ناشطين بتبني أفكار وُصفت بـ"المتطرفة".

وقد أعلنت وزارة الصحة عن تعيين محمد الشاوش في منصب مدير لإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة خلفا لشكري حمودة، الذي تمت ترقيته إلى منصب آخر، وهي ترقية في شكل إقالة، بحسب تعبير متابعين.

والمدير الجديد للرعاية الصحية محمد الشاوش هو طبيب أول للصحة العمومية كان مكلفا بإدارة الحج وآخر منصب شغله كان مدير تقييم أنشطة الصحة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة في يوليو 2018.

ونشر نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري سؤالا موجها إلى رئيس الحكومة وإلى النواب في البرلمان على صفحته على "فيسبوك" قال فيه "السيد رئيس الحكومة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لماذا الصمت إزاء تعيين متطرّف يتبنى الفكر الداعشي في موقع مدير عام في وزارة الصحة"، وفق تعبيره.

وعلّق الناشط السياسي والمحامي عماد بن حليمة على الملف قائلا "كنت أحسب أنّ وزير الصحة إخواني فحسب، ولكن تبين أنه سلفي جهادي يرتدي "بدلة" وعيّن مديرا للصحة الأساسية يجاهر بعدائه للدولة المدنية ويبشر الناس بجهنم"، بحسب تعبيره.

وكتب أستاذ علم الاجتماع عادل اللطيفي على صفحته "انظروا وزير الصحة عبد اللطيف المكي ماذا فعل ومن عيّن لمحاربة "كورونا"... مراجعه علي الصلابي، منظّر إخوان ليبيا وصاحب كتاب "فقه النصر والتمكين" وعمر عيد الكافي، الداعية المتطرف" مضيفا "المكي همه التمكين وليس الدولة ولا صحة التونسيين، وقد قمت بجولة في صفحة محمد الشاوش فوجدت عادية لا علاقة له بالطب".

في المقابل، نفى مصدر مقرّب من محمد الشاوش مدير الإدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، ما يتمّ تداوله حول الانتماء الفكري للأخير، متّهما أطرافا سياسيّة بالوقوف وراء ما وصفه بـ"الهجمة المسعورة"، حسب تعبيره.

و قال المصدر إنّ الشاوش هو ابن الإدارة التونسيّة، مشيرا إلى أنّ انتماءه الوحيد لوطنه، وفق قوله.

و أضاف أنّه سبق أن تولى مسؤوليات في الإدارة صلب الدولة التونسيّة، و وزارة الصحّة نفسها و لم تحدث كلّ هذه الضجّة، معتبرا أنّ هذه الاتهامات تخفي ما وصفها بـ"أجندات سياسيّة".