السعودية تشرع في إجلاء رعاياها العالقين في المغرب بسبب كورونا

شرعت السعودية، في اجراءات إجلاء رعايا العالقين في المغرب بسبب أزمة كورونا، بعد سماح الرباط بتنظيم رحلات إجلاء خاصة.

وقال موقع "هسبرس" المغربي اليوم الأحد إن السلطات المغربية سمحت للسعودية بتنظيم رحلة خاصة، بهدف إجلاء عدد من المواطنين السعوديين العالقين في المملكة المغربية، إثر وقفها للرحلات الدولية كافة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر حكومي لـ"إرم نيوز" أن رحلة الخطوط السعودي التي تقل الرعايا انطلقت مساء اليوم من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء باتجاه الرياض.

وأضاف المصدر مفضلاً عدم كشف هويته كونه غير مخول له بالتصريح، أن دولا خليجية أخرى من المرتقب أن تنظم بحر الأسبوع القادم رحلات مماثلة لإجلاء مواطنيها العالقين.

وكانت السفارة السعودية بالمغرب، قد قامت بتجميع رعاياها - الذين لم يتمكنوا من مغادرة المملكة - في فنادق إلى حين مغادرتهم.

وأوقفت المملكة المغربية كافة الرحلات الدولية والمحلية قبل أسابيع، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد.