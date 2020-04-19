تجدد المعارك في محاور طرابلس.. والجيش الليبي يأسر 18 سوريا

تجددت المعارك بين قوات الجيش الليبي وعناصر تابعة لحكومة الوفاق، مدعومة بالميليشيات والمرتزقة الأجانب، طوال ليلة أمس، في أكثر من محور بالعاصمة طرابلس، وفقا للجيش الليبي.

وقال الضابط في عمليات سلاح الجو الليبي، نجيب الهادي، لـ "إرم نيوز"، إن "الغارات الجوية استهدفت تمركزات للميليشيات بمحاور صلاح الدين ومشروع بوسليم". مضيفا أن الجيش الليبي استهدف بغارات مكثفة، فجر اليوم، معسكر "اشطيبة" بمدينة غريان، وأسفرت الغارات عن تدمير عدة آليات ومخازن أسلحة.

وأوضح الهادي، أن "عمليات داخل محاور طرابلس، نفذتها مفارز للجيش الليبي، ليلة الأحد، أسفرت عن أسر 5 عناصر من ميليشيات صبراتة، بينهم شقيقا المهرب المعروف "العمو"، وهما صالح الدباشي و أحمد الدباشي، المعروف بـ"العكشة"، وابن عمهم أحمد خالد الدباشي.

ووفق المتحدث، فإن عددا من العناصر المسلحة وقعت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في قبضة الجيش الليبي، وبلغ عددهم "76" عنصرا من الجنسية الليبية، يتبعون عدة ميليشيات في غرب البلاد، كما تم أسر "18" مرتزقا سوريا، وتحفظت قوات الجيش على "33" جريحا يتلقون العلاج في المستشفيات الميدانية.