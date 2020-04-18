المغرب تمدد الحجر الصحي شهرا إضافيا

قررت الحكومة المغربية، اليوم السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي المفروض في البلاد حتى 20 مايو المقبل، بهدف حصر وباء كورونا "كوفيد-19".
وصادقت حكومة سعد الدين العثماني، على قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية في كل أنحاء المملكة لمواجهة تفشي الوباء، وذلك بعد نهاية المرحلة الأولى المقررة يوم 20 أبريل الجاري.
ويلزم المرسوم السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنقل الأشخاص، إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماعات، وإغلاق المحال التجارية وغيرها خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.