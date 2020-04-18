المغرب تمدد الحجر الصحي شهرا إضافيا

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قررت الحكومة المغربية تمديد إجراءات الحجر الصحي المفروض في البلاد حتى 20 مايو المقبل، بهدف حصر تفشي وباء كورونا "كوفيد-19". يأتي بعد مصادقة حكومة سعد الدين العثماني، يوم السبت، على مشروع مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية في كل ربوع المملكة لمواجهة تفشي الوباء، وذلك بعد نهاية المرحلة الأولى يوم 20 أبريل الجاري. ويدعو المرسوم المصادق عليه خلال اجتماع حكومي، السلطات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكنهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات