الجيش الليبي: مقتل آمر محور "الزطارنة" بقوات "الوفاق" جنوب طرابلس‎

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، مقتل قيادي كبير في القوات التابعة لحكومة "الوفاق"، وذلك خلال معارك عنيفة مع الميليشيات المسلّحة، جنوب العاصمة الليبيّة، طرابلس.

وأفادت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، في منشور على صفحتها بـ"فيسبوك، مقتل آمر محور الزطارنة التابع لقوات الوفاق في الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المنطقة منذ عدة ساعات بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وجاء مقتل آمر محور الزطارنة، التابع لقوات "الوفاق"، عقب معارك محتدمة منذ الليلة الماضية جنوب طرابلس.

ويأتي ذلك، عقب سيطرة الجيش الوطني الليبي، على منطقة استراتيجية جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش، العميد خالد المحجوب.

وقال المحجوب في تصريحات إعلامية إن "القوات المسلحة حققت تقدما كبيرا في بوسليم، وتتعامل الآن مع قوات الوفاق وميليشياتها الإرهابية في غرب طرابلس".