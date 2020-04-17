الجيش الليبي يسقط مُسيرتين تركيتين بين بني وليد وترهونة

أكد مصدر عسكري في الجيش الليبي أن وحدات الدفاع الجوي استطاعت اليوم الجمعة، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين بعد محاولتهما استهداف آليات على الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة.

وأشار الضابط في سرية الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، محمد سعيد، إلى أن وحدة الدفاع الجوي المتحركة رصدت خروج الطائرتين من مصراتة، واستطاعت استهدافهما قبل أن تصيبا أي هدف مدني أو عسكري.

وأضاف سعيد، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن إحدى الطائرتين أسقطت في منطقة وادي دينار بالقرب من بني وليد، والأخرى أسقطت بين منطقتي تنيناي ونسمة جنوب بني وليد.

تجدر الإشارة إلى أن الطيران المسير التركي المنطلق من مصراته استهدف طوال الأسبوعين الماضيين أهدافا مدنية وعسكرية في المنطقة الممتدة من شرق بني وليد حتى غربها.