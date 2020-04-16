الجزائر.. إطلاق سراح إبراهيم لعلامي أحد أشهر المتظاهرين ضد نظام بوتفليقة‎

أخلت محكمة "برج بوعريريج" في الجزائر، يوم الخميس، سبيل الناشط البارز في الحراك الشعبي المناهض شمس الدين إبراهيم لعلامي، بعد أشهر من اعتقاله بسبب تظاهره المستمر ضد النظام.

وتابعت السلطات "لعلامي" بتهم إهانة هيئة نظامية، وتوزيع وعرض منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، والتحريض على التجمهر غير المسلح.

واشتهر الناشط الذي غادر الزنزانة بمعارضته الشديدة لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، وقاد مظاهرات شعبية رافضة للولاية الخامسة، حتى صار من رموز الحراك الشعبي الذي خلع بوتفليقة في نيسان أبريل 2019.

وظلت السلطات تتعقب الشاب الذي أعيد اعتقاله في تشرين الثاني نوفمبر، بتهمة التشويش على المسار السياسي، وعرقلة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول ديسمبر 2019.

وحينذاك، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة السجن النافذ 8 أعوام، خصوصًا بعد ملاحقته بتهمة إضافية هي حيازة المخدرات أثناء التظاهر الشعبي المناهض للحكومة المؤقتة.

وفي شباط فبراير الماضي، التمس المدعي العام ضده عقوبة شهرين حبسا نافذا، ثم تأجلت محاكمته أكثر من مرة، مع استدعائه لقضية أخرى نهاية الشهر الجاري.

وقال المحامي رضوان بومدين لـ"إرم نيوز" إن الشاب إبراهيم "تميز على مدار أشهر من حبسه ظلما بصبر ومقاومة شديدين لتهم باطلة، واجهها المناضل البارز بكل شجاعة".

وأبرز بومدين أن "الجزائريين عرفوا إبراهيم لعلامي مناضلاً شرسًا في الدفاع عن الحريات في زمن حكم العصابة، وهو من الذين خرجوا إلى الشارع في مظاهرات سلمية، غرضها إجهاض استمرار حكم الرجل المريض وإعادة كرامة الجزائريين".

وطالب محامون ونشطاء في منظمات حقوقية السلطات الجزائرية بطي ملف المعتقلين، وإطلاق سراح كافة النشطاء فيما تمر البلاد بظروف خطيرة، أبرزها جائحة كورونا المستجد.

وانتقدت أحزاب معارضة ما وصفتها "حملة الملاحقة القضائية، التي تسارعت بوتيرة غير مسبوقة في العديد من ولايات البلاد خلال فترة الحجر الصحي ، واستهدفت نشطاء في الحراك الشعبي المناهض".