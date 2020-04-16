البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بإدانة العدوان التركي

وجه رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بشأن "العدوان التركي الغاشم" على المدن الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في بيان إن "رئيس المجلس تناول في خطابه ما تتعرض له ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة من عدوان تركي غاشم، تدك فيه مدن ليبية آمنة من البحر والجو، إضافة للتدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية لليبيا وإرسال الأسلحة والمرتزقة لترجيح الكفة لصالح الجماعة الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس في مواجهة الشعب الليبي ومجلس نوابه المنتخب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي وقواته المسلحة".

وأكد صالح في الخطاب أن "هذا التدخل يحدث على مرأى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويُمثل خرقا واضحا و جليا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية و نسفا وتجاهلا كاملا لمخرجات مؤتمر برلين".

وأضاف بليحق أن "مجلس النواب الليبي يمارس اختصاصاته طبقا للإعلان الدستوري ويحق له المطالبة نيابة عن الشعب الليبي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح والذخائر وفرض اللتزام بالهدنة للتفرغ لمكافحة فيروس ” كورونا ” ووقف الاعتداء التركي أو السماح للقوات المسلحة الليبية التي تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم بالحصول على الأسلحة والذخائر للدفاع عن سيادة ليبيا ووحدة أراضيها".