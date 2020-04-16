الجيش الليبي يقصف رتلا مسلحا تابعا للجضران جنوب البلاد

استهدفت مقاتلات الجيش الليبي، يوم الخميس، رتلا مسلحا يضم نحو 40 مركبة كان يحاول الاقتراب من مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي.

وأوضح مصدر عسكري أن الرتل كان بقيادة ابراهيم الجضران آمر حرس المنشآت سابقا.

وقال الضابط عبد الكريم السليماني إن معلومات استخباراتية رصدت تجمع آليات وعناصر مسلحة بضواحي منطقتي غدوة و مرزق وتحديدا في مناطق جبلية وعرة التضاريس.

وأوضح السليماني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن فرق الاستطلاع استمرت في رصد المجموعات التي كانت تجهز آلياتها بالعتاد والذخائر وتحركت ليلا باتجاه الشمال قاصدة مواقع بالقرب من سبها.

وأضاف السليماني، أن الرتل تجمع في منطقة مشروع النخيل خلال الليلة الماضية وتحرك مع عصر يوم الخميس قاصدا مدينة سبها وتم استهدافه من قبل طائرات الجيش الليبي في الطريق الرابط بين غدوة و مرزق.

وبيَّن السليماني أن عملية القصف أسفرت عن تدمير 30 سيارة ومقتل 27 عنصرا من المسلحين المدعومين بمرتزقة تشاديين ومن دولة النيجر.