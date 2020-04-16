الجزائري رمطان لعمامرة ينسحب من سباق تمثيل الأمم المتحدة في ليبيا

قرر الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، الخميس، الانسحاب رسميًا من سباق تمثيل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلفًا للبناني غسان سلامة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزير الخارجية السابق قوله: إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قام بالمبادرة، في 7 آذار/مارس الماضي، وعرض عليه شخصيًا منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وشدد لعمامرة على أنه منح موافقته "من حيث المبدأ بروح الالتزام لصالح الشعب الليبي، وكذلك تجاه المنظمات العالمية والإقليمية المعنية لحل الأزمة الليبية".

وبين أن المشاورات المعتادة التي يجريها غوتيريس منذ ذلك الحين لا يبدو أنها ستؤدي إلى إجماع مجلس الأمن والجهات الفاعلة الأخرى، لكنه أكد أنه "أمر أساس لإنجاز مهمة السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا".

وشدد لعمامرة على أنه"لن يخفق في التأكيد لغوتيريس أطيب تمنياته بأعمال السلام التي يجب على المجتمع الدولي أن يشجعها وينفذها في ليبيا"، مما يخرجه بشكل رسمي من السباق على منصب المبعوث الدولي إلى ليبيا.

و لا يزال المنصب شاغرًا منذ استقالة الأكاديمي اللبناني غسان سلامة في الثاني آذار/مارس الماضي، وسط إقراره بـ"عدم قدرته على وقف تصاعد التدخلات العسكرية الأجنبية في الداخل الليبي".

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأربعاء، أن الجزائر تجرعت "إخفاقًا" بعد "الفيتو" الأمريكي المعارض لترشيح وزير الخارجية الجزائري السابق لمنصب رئيس بعثة الأمم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا.

وشكل الرفض الأمريكي "ضربة قاسية للدبلوماسية الجزائرية التي كانت تراهن على السطوع مجدًدا بعد تغييب طويل"، رغم التفاهم الذي ظل سائدًا منذ صعود الرئيس دونالد ترامب.