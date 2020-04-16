تونس.. عبير موسى تقاضي نائبين بتهمة تبييض الأموال والإرهاب

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، والنائب في البرلمان التونسي، عبير موسى، اليوم الخميس، إنها تقدمت بدعوى قضائية ضد النائب سيف مخلوف، ونائب رئيس البرلمان سميرة الشواشي، بتهمة "تبييض الأموال وتلميع الإرهاب".

ودعت موسى، رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إلى التدخل لحماية الدولة المدنية، وفق قولها.

وقالت موسى في فيديو نشرته على صفحتها في فيسبوك: "سنوجه رسالة مفتوحة لرئاسة الحكومة حتى تتحرك إزاء ما يقوم به ائتلاف الكرامة (الذي يرأسه النائب سيف مخلوف) إن كان له شخصية قانونية.. هناك إجراءات يمكن اتباعها لمحاسبته على التكفير وتلميع الإرهاب، وذلك بهدف المحافظة على مدنية الدولة".

وأضافت: "سبق أن توجهنا لرئيس الجمهورية، عندما تم تكفيرنا، لكنه لم يتجاوب، هو اليوم رئيس مجلس الأمن القومي ساهر على احترام الدستور... ومن واجب سعيد اليوم التحرك لحماية الأمن القومي من خلال التقصي حول شبكات الدواعش والجمعيات الخيرية التي تصول وتجول في البلد".

وتابعت موسى، متحدثة عن جلسة للبرلمان أمس: "الناطق الرسمي ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، يتحدث خلال مداخلته ويدافع على المدعو سيف الدين الرايس.. الرايس هو الناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة، الذي تم تصنيفه في تونس بصفة رسمية كتنظيم إرهابي".

وانتقدت النائبة عبير موسى بشدة طريقة إدارة نائب رئيس البرلمان سميرة الشواشي، جلسة يوم أمس، وقطعها الكلمة عنها، مقابل سماحها للنائب سيف الدين مخلوف بتقديم "محاضرة" عن قيادي في جماعة متطرفة.