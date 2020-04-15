الجيش الليبي يصد هجوما جديدا على قاعدة الوطية‎ الجوية

أفاد مسؤول عسكري ليبي بأن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق حاولت عصر اليوم الأربعاء التقدم نحو قاعدة الوطية عبر الطرق الصحراوية بعدد من الآليات والأفراد.

وقال الضابط مولود بن طاهر من القوات الخاصة إن قوات الجيش المرابطة على تخوم القاعدة تصدت بالمدفعية الموجهة لرتل مكون من عناصر مليشياوية تابعة للمجالس العسكرية "جادو وكابو والرحيبات" بالجبل الغربي جنوب طرابلس.

وأضاف بن طاهر في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن الرتل يتكون من حوالي 40 عربة دمر منها 30 عربة، فيما تمكنت العشر الباقية، من الهروب متفرقة، عبر الدروب الصحراوية.

وذكر بن طاهر أن عدد القتلى الذين تم حصرهم بعد العملية وصل إلى 12 قتيلا بينما هناك 8 جرحى تم إسعافهم من قبل قوات الجيش الليبي التي تصدت للرتل على تخوم القاعدة الجوية.

يذكر أن قوات حكومة الوفاق تسعى منذ شهر للسيطرة على قاعدة الوطية الواقعة جنوب غرب طرابلس مستعينة بالطائرات التركية المسيرة.