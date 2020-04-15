توتر حاد في البرلمان التونسي واتهامات بـ"تلميع الإرهاب"

شهد البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، توترا حادا وتبادلا للاتهامات بتلميع الإرهاب والدفاع عنه، بين رئيسة الجلسة العامة سميرة الشواشي، ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى.

واتهمت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، رئيسة الجلسة العامة بالبرلمان والنائبة الأولى لرئيس البرلمان، سميرة الشواشي، اليوم، بتلميع الإرهاب، بعد أن قامت الشواشي بمنع عبير موسى من التدخل.

وحاولت عبير موسى الرّد على مداخلة رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، والذي استنكر في كلمة ألقاها في الجلسة العامة، منع أحد قيادات تنظيم "أنصار الشريعة"، سيف الدين الرايس، من إكمال دراسته في جامعة محافظة القيروان والحصول على شهادة الدكتوراه.

وردّت عبير موسي، على سيف الدين مخلوف، بالتأكيد على أن تنظيم "أنصار الشريعة" تم تصنيفه رسميا، تنظيما إرهابيا ولا يحق لقياداته الدراسة في الجامعات التونسية.

وتدخلت رئيسة الجلسة العامة، سميرة الشواشي، وقطعت الكلمة عن عبير موسى، مؤكدة على أن موسى لا يمكنها التعليق على مداخلة زميلها سيف الدين مخلوف.

وردّت موسى على قطع مداخلتها بتوجيه اتهامات لسميرة الشواشي، بتلميع الإرهاب والدفاع عنه، مستنكرة عدم تمكينها من الرّد على رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف.

واعتبرت سميرة الشواشي أن سلوك عبير موسى داخل البرلمان تجاه زملائها النواب ورئاسة البرلمان، يعتبر أحد أوجه الإرهاب، على حد تعبيرها.