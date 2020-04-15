حقوقيون جزائريون: تزايد حملات اعتقال النشطاء في فترة الحجر الصحي

قال حقوقيون في الجزائر إن قوى الأمن اعتقلت عددا من النشطاء منذ توقف المسيرات الشعبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لمنظمة "الشباب التقدمي"، التي قالت إت حملة الملاحقة القضائية تسارعت بوتيرة غير مسبوقة في العديد من ولايات البلاد خلال فترة الحجر الصحي، واستهدفت نشطاء في الحراك الشعبي المناهض.

وقالت المنظمة إن "النظام يستغل هذا الوضع في محاولة لتخويف وقمع نشطاء باستدعاءات يوميا للمثول أمام الجهات الأمنية".

وبعدما ذكرت أسماء عدد من الشباب الذين جرى استدعاؤهم مؤخرا، عبرت المنظمة عن رفضها "اللجوء إلى الإيداع رهن الحبس المؤقت"، في ظل هذه الظروف.

ودعت إلى وقف ما وصفته بـ"حملة رعب قضائية تستهدف شباب ونشطاء الحراك" في ظل انشغال الرأي العام بأزمة كورونا.

وطالبوا رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، بالتدخل لوقف المتابعات بحق "نشطاء في الثورة السلمية الهادفة للتغيير السياسي في البلاد".

من جانبه، نفى وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر اتهام السلطات بممارسة التضييق والقمع على الأصوات المعارضة.

وأشار في تصريحات صحفية إلى حرص الرئيس على توسيع هامش الحريات تنفيذا لالتزاماته الانتخابية بـ"حماية الحراك الشعبي" المستمر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي.

ورغم ذلك قال بلحيمر إنه ليس من صلاحيات الوزير التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء بما فيها ملفات مدونين وصحفيين موقوفين، جرى حبسهم بتهم "تهديد الوحدة الوطنية، والتحريض على التظاهر، وعرض منشورات للجمهور، غرضها الإساءة لهيئات نظامية وزعزعة الاستقرار".