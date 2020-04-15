"كورونا" يعطل الأجندة السياسية ويعمق الأزمة الاقتصادية في الجزائر

أوقفت أزمة فيروس كورونا خطة الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بدءا بنقاش واسع حول التعديلات الدستورية، ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية ومحلية، وغيرها من المطالب التي حملها الحراك الشعبي.

وبعد مناقشات استمرت شهرين، أبلغ عبد المجيد تبون لجنة الخبراء بإرجاء مسودة التعديل الدستوري إلى إشعار آخر، بعدما كان مقررا عرضها على السياسيين والأحزاب، وذلك بسبب الظروف التي تشهدها البلاد، بسبب تمدد الوباء الذي تسبب في وفاة 326 شخصا وإصابة 2070 آخرين.

وكان مقررا عرض التعديل الدستوري على استفتاء شعبي في الثلث الأول من العام الجاري، بعد عرض المشروع على البرلمان الذي علق اضطراريا أعماله بسبب تطورات الوباء، وبذلك بات مصير ملف تعديل الدستور مجهولا.

وبعد وصول تبون إلى الرئاسة، انتظر الجزائريون أن يقدم على حل البرلمان المشكوك في أهليته، ثم إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة يكون بوسعها مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لكن ذلك لم يعد ممكنا في ظل الأوضاع الحالية.

تعديل الدستور

وشهدت الجزائر مظاهرات شعبية عارمة أزاحت بوتفليقة عن الحكم في نيسان/ أبريل الماضي، وظل تعديل الدستور مطلب المسيرات، طوال الأشهر الماضية، قبل أن تتوقف بفعل تفشي فيروس كورونا.

ورغم توقف المظاهرات، فلا يزال نشطاء يعتبرون أن توقف الحراك بمثابة "هدنة" مؤقتة مع السلطات أجبرهم عليها فيروس كورونا، ويتعهدون بالعودة إلى التظاهر بعد اختفاء خطر الفيروس.

ويقول نشطاء وسياسيون إن الدستور الحالي عزز النظام الرئاسي المتوارث منذ استقلال البلاد عام 1962 بصلاحيات جعلت بوتفليقة يُجهِز على صلاحيات البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة والقضاء والمؤسسة العسكرية والهيئات الرقابية.

وحدد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون 7 محاور لتعديل الدستور، وهي"حقوق وحريات المواطنين"، و"أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد" و"تعزيز فصل السلطات وتوازنها"، و"تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، و"تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون“، و"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".

وجدد عبد القادر بن قرينة، وزير السياحة الأسبق والمرشح الرئاسي الذي حل ثانيا في الانتخابات الماضية، تأكيده أن "حجم الأزمة أكبر من الحكومة والرئيس ومؤسسات الدولة"، وذلك في غياب الإصلاح السياسي الموعود.

هدنة سياسية

ولفت بن قرينة إلى مخاطر "فقدان مئات آلاف المواطنين عملهم، وعدم تقاضي آلاف آخرين أجورهم، واحتمال إفلاس مئات المؤسسات، وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، مع هاجس إخفاق أصحاب الشركات الخاصة في التصدي لانعكاسات الوباء".

واقترح بن قرينة سابقا هدنة سياسية إلى حين تجاوز أزمة كورونا، لكنه لفت إلى أن "الوضع العام في بلاده يتطلب إصلاحات سياسية جوهرية تتلوها إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة"، بيدَ أن "الأزمة الحالية تؤجل المأمول وتنسف ولو مؤقتا كافة المشروعات".

ويعتقد وزراء سابقون وخبراء في الاقتصاد، أن توقف الإصلاحات السياسية يرمي بظلاله على الوضع الاقتصادي، المنهك أصلا بهشاشة البنى التحتية وجرائم الفساد المالي المتعددة، وفق قولهم.

وبحث خبراء، في ندوة اقتصادية، "الأوضاع الاقتصادية لبلادهم أثناء وبعد أزمة كورونا"، وطرحوا مقترحات على حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، لتحاشي الأزمة.

وأبرزوا أن "النظام السياسي يجب أن يغير نمط المركزية والهيمنة وثقافة المنظومة السابقة المبنية على الفساد والريع وغياب الحكم الراشد، للقطيعة مع عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة"، وفق المتحدث باسم الندوة الدكتور بن عجمية عبد الله.

وذكر بن عجمية في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن خبراء رفعوا مقترحات إلى السلطات لتدارك الأمن من بينها، اللجوء إلى الحوكمة والشفافية والرقمنة.

الحلول

ورغم الحالة الضبابية، فإن مراقبين، يرون أن ثمة حاجة لاستغلال "إمكانيات كبيرة في القطاع الزراعي والسياحي، تمكن الجزائر من عدم الاعتماد على النفط.

وتحدث الخبراء عن الظلال السلبية التي خلفتها أزمة كوورنا على إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية، وهو بدوره قد يهدد من مصالح الجزائر معها كتراجع المبيعات من الغاز والبترول، أو التأخر في سداد المستحقات.

واقترحوا -أيضا- إمكانية لجوء الجزائر للاستدانة حاليا لمعالجة الاختلالات الهيكلية، بدل الاعتماد على التمويل غير التقليدي (الاستدانة من البنوك المحلية)، لكنهم حذروا من أن "الفساد والرشوة، هما المشكلة في إدارة التمويل وليس نوع التمويل".