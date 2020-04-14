قيس سعيد يقول إنه هاتف محمد بن زايد

قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الاتصال الهاتفي ركز على العلاقات بين تونس والإمارات التي وصفها بـ"المتميزة".

وتطرقت المكالمة وفق بيان الرئاسة إلى "استعداد دولة الإمارات لدعم تونس في مواجهة جائحة كورونا العالمية".

ووفقا للبيان "أكد الشيخ محمد بن زايد استعداد بلاده للوقوف إلى جانب تونس في مواجهة هذه الجائحة، فضلا عن الاستعداد لدعم بلادنا عبر عديد المشاريع في المستقبل".

وأضاف البيان أن الرئيس قيس سعيد "ذكّر بدور الإمارات في دعم تونس، ومساهمتها في الكثير من المشاريع في البلاد".

وبحث الرجلان -بحسب بيان الرئاسة- "المبادرة التي تقدمت بها تونس إلى مجلس الأمن الدولي لمواجهة عالمية موحدة تعكس بالفعل وحدة الأمم".

وهذه أول مرة يعلن فيها قيس سعيد عن إجراء مكالمة هاتفية مع مسؤول خليجي بهذا المستوى، منذ توليه السلطة.