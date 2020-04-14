تضم نوابًا منشقين عن "حزب القروي".. تشكيل كتلة برلمانية جديدة في تونس

أعلن رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء، عن تكوين كتلة برلمانية جديدة تحت اسم "الكتلة الوطنية"، يرأسها النائب حاتم المليكي، مكونة من 9 نواب منشقين عن حزب "قلب تونس".

وكان المليكي رئيسًا لكتلة حزب "قلب تونس"، قبل أن يعلن قبل أسابيع عن انسحابه من الحزب مع عشرة نواب آخرين، تراجع منهم اثنان عن الاستقالة وشكّل التسعة الآخرون الكتلة الوطنية.

وأوضحت عضوة الكتلة، النائبة سهير العسكري، أنه "تم تكوين كتلة جديدة في البرلمان أطلق عليها اسم الكتلة الوطنية، تضم 9 نواب مستقيلين من حزب قلب تونس، هم رئيس الكتلة حاتم المليكي ونائبه رضا شرف الدين، أما بقية الأعضاء فهم عماد أولاد جبريل، ومريم اللغماني، وسهير العسكري، وأميرة شرف الدين، وخالد قسومة وصفاء الغريبي".

وقالت العسكري لـ "إرم نيوز"، إن "الكتلة الوطنية الجديدة تهدف بالأساس إلى إعداد برنامج وطني يتفاعل إيجابيًا مع القوى الوطنية والديمقراطية"، مضيفة: "ليس لنا ولاءات لأي تيار أو توجه، تيارنا الوحيد هو تيار وطني لن يكون في تحالف مع أي قوى معادية للوطنية والديمقراطية".

وأشارت إلى "استعداد كتلتها لتكون في المعارضة، لكن معارضة بناءة، وأنّه إذا نجحت الحكومة سنثمن مجهوداتها، وإذا فشلت سنكون من بين الأطراف البديلة لتشكيل حكومة أخرى مستقبلا".

وبخصوص استقالة النواب المكونين لهذه الكتلة من حزب "قلب تونس" أفادت العسكري بأنّ "الاستقالة جاءت على خلفية غياب الحوار البنّاء داخل الحزب، ما خلق بعض الأجواء المشحونة داخل الحزب"، موضحة: "نحن استقلنا من حزب قلب تونس لكن لم نستقل عن فكرة الحزب ومشروعه، وهو مقاومة الفقر وتحسين ظروف العيش ونحن نحاول أن نحقق هذه الأهداف داخل كتلتنا الكتلة الوطنية".