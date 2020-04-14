الجيش الليبي يقصف ميناء ومعسكر الحامية بمصراتة

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شنت المقاتلات التابعة للجيش الوطني الليبي، فجر الثلاثاء، غارات جوية استهدفت ميناء مصراتة ومعسكر الحامية وسط المدينة. وقال مصدر عسكري إن عمليات عسكرية منوعة برية وجوية شهدتها عدة محاور في غرب البلاد ردا على هجوم المليشيات على بعض مدن وبلدات غرب طرابلس. وأضاف الضابط في الجيش الليبي عبد السلام العابد، أن قوات الجيش نفذت عدة عمليات عسكرية في محاور طرابلس متزامنة مع ضربات جوية في كل من مصراته ومحور الوشكة شرق المدينة. وأشار العابد إلى أن الضربات الجوية التي نفذت ليلا استهدفت ميناء مصراته ومعسكر الحامية بالمدينة حيث استهدفت آليات ومخازن ذخائر للمليشيات. وعن آخر تطورات دخول المليشيات لمدينة صرمان