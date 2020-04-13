الحكومة الليبية المؤقتة توجه رسالة مفتوحة للشعب التركي

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وجهت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، رسالة إلى الشعب التركي تتناول تداعيات السياسة التي يتبعها الرئيس أردوغان بتدخلاته في الشؤون الليبية والتي تنسف علاقات قوية كانت تربط بين الشعبين في فترات سابقة. وأشارت الرسالة إلى أن التاريخ شهد عمقا في العلاقات بين الشعبين مبنية دائمًا على الاحترام المتبادل، والشراكة الثنائية المتميزة بينهما في جميع المجالات، وعلى الأصعدة كافة. وأضافت الرسالة بأنه منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا، بدأ الانحراف في تلك العلاقات متمثلاً فيما يقوم به الرئيس أردوغان من جرائم تجاه ليبيا وشعبها، والتي جاوزت كل الحدود، وانتهكت كل الأعراف والقوانين. وأوضحت الرسالة بأن هذه السياسة التي