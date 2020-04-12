القضاء الجزائري يستجوب نورالدين بدوي آخر رؤساء حكومة بوتفليقة‎ بقضايا فساد

استجوبت المحكمة العليا الجزائرية، يوم الأحد، رئيس الوزراء السابق نورالدين بدوي، وهو آخر رؤساء حكومة عبدالعزيز بوتفليقة وأبرز رموز نظامه، في قضايا فساد تخص مسؤولين سابقين.

وقال تلفزيون "الحياة"، نقلا عن مصادر قضائية، إنه جرى لأول مرة التحقيق مع نور الدين بدوي في قضايا فساد تخص الجنرال عبدالغني هامل، مدير عام جهاز الأمن الجزائري السابق، ومحافظ ولاية تيبازة الساحلية قرب العاصمة.

وكشف التلفزيون المقرب من الحكومة، عن أن المستشار المحقق في أكبر هيئة قضائية في البلاد، استمع أيضا لأقوال نور الدين بدوي في قضايا فساد تتعلق بوزير العدل المحبوس الطيب لوح، وظلّ الرجلان (لوح وهامل) من أذرع نظام بوتفليقة إلى غاية الأيام الأخيرة من حكمه الذي دام 20 عاما.

وغادر بدوي واجهة الأحداث المحلية فور تسليمه مهام الحكومة لرئيس البلاد الحالي عبدالمجيد تبون، وتردد وقتها أن الأخير أبدى امتعاضه من "انحياز" حكومة بدوي للمرشح المنافس عز الدين ميهوبي، ولذلك كان أول قرار يتخذه تبون في اليوم الأول من دخوله القصر الرئاسي هو التخلص من نور الدين بدوي بطريقة "فظة" ومعه وزير داخليته صلاح الدين دحمون.

وفي غياب بلاغ رسمي، لم يتم الكشف عن أي تهمة لوزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي، عدا تردد أنباء عن استدعائه لتقديم شهادته في قضايا فساد متعددة، ما ترك علامات استفهام حول مصير الرجل الذي قاد الحكومة الجزائرية في زمن الحراك الشعبي المناهض لمنظومة بوتفليقة.