الجيش الليبي يسيطر على منطقة بوقرين شرق مصراتة.. ويؤكد سقوط مروحية في "الوشكة"

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، سيطرة قوات الجيش على منطقة بوقرين شرق مصراتة، بعد معارك دامت 3 أيام، فيما أوضح تفاصيل سقوط مروحية للجيش في منطقة "الوشكة".

وبحسب تدوينة على صفحة الناطق الرسمية في "فيسبوك"، قال المسماري إن قوات الجيش الليبي سيطرت على بوابة بوقرين الغربية، وهو ما يعني تجاوز منطقة بوقرين بالكامل وإخضاعها لسيطرة الجيش الليبي.

ووفق ما ورد على صفحة الناطق باسم القيادة العامة، فإن قوات الجيش الليبي عثرت على مخازن ذخيرة وأسلحة بعد دخول منطقة بوقرين، بعد هروب الجماعات المسلحة منها نحو مصراتة.

وقال مصدر عسكري من منطقة بوقرين، إن قتلى قوات مصراته وصل في إحصائية أولية إلى 20، بينهم قائد أحد المحاور التي كان يتمركز بها جزء من قوات المدينة.

وذكر المصدر أن "خسائر قوات مصراته تجاوزت العشرين قتيلا حسب معلومات استخباراتية من داخل مصراته"، مشيرا إلى أن "إذاعة مصراته وجهت نداءات متكررة للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى الذين تجاوز عددهم المئة".

وأوضح الضابط سالم الهمالي في تصريح لـ"إرم نيوز" بأنه "من بين القتلى العميد محمد مانيطة آمر محور النهر الذي كانت تتمركز فيه أهم قوات مصراته والمزودة بمدافع وآليات مصفحة تركية".

يذكر أن قوات الجيش الليبي تحركت في محاور شرق مصراتة، منذ حوالي أسبوع، بالتزامن مع غارات لطيران الجيش الليبي، استهدف عدة مواقع شرق مصراتة، حيث أسفرت إحدى الغارات عن تدمير غرفة عمليات تركية في منطقة بوقرين، وقتل فيها 10 عناصر من قواتها، بحسب بيان لقوات مصراتة.

وفي السياق، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش، في مؤتمر صحفي مساء الأحد أن الجيش "فقد إحدى مروحياته من طراز M35 بعد سقوطها في محور الوشكة إثر خلل فني.

وأكد المسماري وفاة طاقم الطائرة المكون من مؤمن الدرسي، ومقدم طيار السنوسي موسى الدرسي، وملازم أول طيار عادل الزوي وكذلك المهندس الجوي جمعة العبيدي.