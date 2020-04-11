قرقاش يبحث مع المبعوثة الأممية وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش أنه ناقش مع القائمة بأعمال مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد صراعًا منذ سنوات.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“ناقشت مع @stephanie_unsml ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وأكدت مجددًا دعم دولة الإمارات لمسار برلين للحل السياسي وبقيادة الأمم المتحدة“.

وأضاف الوزير الإماراتي:“أعربت عن أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس كورونا في هذا البلد العربي الشقيق“.