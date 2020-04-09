المغرب.. متشدد يطعن شرطيا ويهدد رجال الأمن بـ“سيف كبير“

أصيب شرطي مغربي بجروح بليغة في عملية طعن تعرض لها مساء الخميس، من طرف شخص متشبه باعتناقه الفكر المتطرف، بمدينة أبي الجعد وسط المغرب.

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، بأن ”المتطرف أقدم على محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق شرطي أثناء مزاولته لمهامه“.

وأضاف البيان أن ”دورية أمنية تتكون من شرطيين كانت تقوم بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أبي الجعد، عندما تم ضبط المشتبه فيه على متن دراجة هوائية مرتديا وشاحا يحجب وجهه وعند محاولة إخضاعه لإجراءات المراقبة والتحقق من وثائقه التعريفية، باغت أحد الشرطيين وانهال عليه بطعنات خطيرة على مستوى الرأس والكتف والعنق بواسطة أداة حديدية راضة“.

وتابع أن المشتبه فيه ”لاذ بالفرار وتحصن بسطح منزله مبديا مقاومة عنيفة ومهددا عناصر الشرطة التي تدخلت لتوقيفه، باستخدام سيف كبير، وهو ما اضطرهم لاستهدافه بواسطة ثلاثة أعيرة نارية أصابته على مستوى أطرافه السفلى، الأمر الذي سمح بضبطه وتحييد الخطر الصادر عنه“.

وأضاف البيان أن المشتبه به ”نقل إلى المستشفى الإقليمي بمدينة خريبكة، لإجراء العمليات الجراحية الضرورية، بينما تم فتح بحث قضائي في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة“.