ليبيا.. ”قوات نالوت“ التابعة لحكومة الوفاق تنسحب من الشريط الحدودي مع تونس بسبب نقص الدعم

أعلن ”المجلس العسكري لمدينة نالوت“ التابع لحكومة الوفاق الليبية، عن سحب جميع مسلحيه من كافة النقاط الحدودية والتمركزات الممتدة على طول الحدود مع تونس، والممتدة بطول 450 كيلومترا، وإعادة كافة العناصر التابعة له إلى مدينة نالوت.

وقال المجلس في بيان إن ”انسحاب قوات نالوت من الشريط الحدودي، عائد لعدة أسباب، وفي مقدمتها انتشار وباء كورونا، وكذلك نقص الدعم والإمكانيات والمعدات“.

وحمل البيان المسؤولية لرئاسة أركان قوات الوفاق التي وصفها البيان بأنها ”لم تعر مطالبهم أي اهتمام رغم المراسلات العديدة التي وجهت لأركان الوفاق حول ما ينقص هذه القوات“.

وقالت مصادر ليبية إن ”ضغط الجيش الليبي على منطقة الحدود أدى لانسحاب هذه القوات خصوصا أنها لا تمتلك القدرة على مواجهة قوات الجيش في المساحة المفتوحة“.