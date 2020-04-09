الجيش الجزائري ينفي وجود أي خلاف مع الرئيس عبدالمجيد تبون

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الخميس، عن تنسيق تام بين المؤسسة العسكرية والرئيس عبدالمجيد تبون، بالتوازي مع قيام الأخير بإجراء تعيينات وصفت بـ ”الهامة“ في قيادة أركان الجيش.

وقالت مجلة ”الجيش“ الصادرة عن المؤسسة العسكرية في الجزائر، إن رئيس البلاد عبدالمجيد تبون ”أكد في عديد المناسبات على الدور الذي أداه الجيش في الحفاظ على مؤسسات الدولة وإنقاذ البلاد من محاولات النيل منها“.

واعتبرت المجلة العسكرية أن شهادة تبون ”تعكس مدى الثقة والانسجام التام بين الرئاسة والجيش“، مؤكدا أن الرئيس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ”منح ثقته لمؤسسة الجيش“؛ كونه ”الراعي الأمثل لهذا الائتمان، ماضيا وحاضرا ومستقبلا“.

وأثار تعيين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس الأربعاء، العميد عبدالغني راشدي نائبا للمدير العام للمخابرات (الأمن الداخلي) بصلاحيات واسعة، جدلا على خلفية أن القرار قد يحدّ من صلاحيات مدير المخابرات الجنرال واسيني بوعزة.

وأشيع أن بوعزة كان يعارض ترشح تبون لرئاسيات كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ويدعم خصمه عز الدين ميهوبي، آخر وزير للثقافة في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وجاء ذلك، في ثاني تعيين هام خلال أسبوع، بعد قرار تكليف اللواء محمد قايدي برئاسة دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، وهي حلقة بارزة في منظومة الجيش الجزائري، تشرف على التنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية.

ويعد هذا رابع تغيير تشهده قمة هرم المخابرات الجزائرية في أقل من عام، بعد إقالة رئيسيها السابقين محمد مدين (توفيق) وبشير طرطاق (عثمان)، ثمّ تعيين الجنرال واسيني بوعزة قائدا جديدا للأمن الداخلي.

ويؤشر قرار الرئيس الجزائري بتعيين قايدي وراشدي، على بداية سلسلة تغييرات أخرى في وزارة الدفاع، بحسب مراقبين، لكن مجلة الجيش أكدت على تنسيق تام بين جهازي الرئاسة في عهد تبون وقيادة الأركان التي يقودها الجنرال سعيد شنقريحة.