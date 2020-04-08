تونس… مسيرات ليلية تثير الشكوك (فيديو وصور)

تناقل التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة صورًا ومقاطع فيديو لمسيرات ليلية خرقت نظام حظر التجول، وظهر فيها مواطنون يطالبون بتوفير مساعدات اجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية جراء وباء كورونا.

وأثارت المسيرات شكوكًا وتساؤلات حول نواياها والأطراف التي تقف وراءها، خاصة أنّ بعض المواطنين الذين شاركوا فيها لا تتوفر فيهم شروط الحصول على المساعدات، بحسب شهود عيان.

ونشر المحامي بشير القطيطي، وهو من سكان المنطقة، صورًا قال إنها مباشرة من منطقة البحر الأزرق، شمال العاصمة تونس، متسائلا بالقول : ”تأملوا جيدا، هل هؤلاء جميعًا يستحقون المساعدات أم أنّهم دأبوا على اللقمة الباردة“، مضيفًا: ”ما الذي يُحاك لهذا البلد؟“.

وحذّر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن تكون هذه المسيرات مدفوعة من أطراف تسعى إلى إرباك عمل الأمنيين وتأجيج الوضع الاجتماعي.

تم النشر بواسطة ‏‎Meher Khlifi‎‏ في الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٠

وأشارت الإعلامية عربية حمادي في فيديو بثته على صفحتها على ”فيسبوك“ إلى أنّ ”هناك عدة عائلات تعيش ظروفًا مقبولة وتعمد إلى إثارة الاحتجاجات للمطالبة بمساعدات لا تستحقها، ما يخلق مزيدًا من التعقيدات للسلطات التي تسعى إلى توزيع المساعدات على الجهات الأكثر تضررًا من وباء كورونا“.

ودعا الإعلامي لطفي العماري وزير الداخلية وكل الجهات المسؤولة إلى الكشف عن الجهات من تونس وخارجها والتي دفعت إلى الفوضى والاكتظاظ وحرضت على ذلك عبر معطيات موثقة لاستهداف تونس وضربها في هذه الفترة الحساسة.

وفي المقابل أوضح رئيس بلدية المرسى معز بوراوي اليوم الأربعاء أن ”البلدية توزع الإعانات لفائدة الأشخاص الذين يحتاجونها مع إيصالها إلى منازلهم“، مشيرًا إلى أن ”الأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو تجمعوا لانتظار الإعانات غير أن البلدية لم تبرمج أي توزيع في ذلك الوقت“.

وأضاف بوراوي في تصريحات لقناة ”نسمة“ التلفزيونية: ”حصل انفلات ويبدو أن هناك من بعث إرساليات لبعض العائلات المحتاجة لإعلامهم بتوزيع الإعانات ليلا من قبل البلدية وهذا طبعًا غير صحيح لأنه لم تتمّ برمجة منطقة البحر الأزرق في التوزيع لا هذه الليلة ولا غدًا“.

وأكّد أن سكان منطقة البحر الأزرق أمضوا في المكان أقل من نصف ساعة حيث تنقل الأمن على عين المكان وأعلمهم بعدم وجود إعانات وأقنعهم بالمغادرة.

وتأتي هذه الحادثة غداة خروج مسيرة ليلية بمنطقة الجبل الأحمر غرب العاصمة تونس للمطالبة بالمساعدات الاجتماعية، ما طرح تساؤلات عن دوافع هذه المسيرات وما إذا كانت هناك أطراف تدفع إلى تعكير الوضع العام وإلى تأجيج الاحتجاجات على الحكومة في هذا الظرف الذي تواجه فيه البلاد وباء ”كورونا“.

وطرحت المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الحكومة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ولفائدة المهنيين الذين تضرروا من توقف أنشطتهم جراء تفشي الوباء إشكالًا كبيرًا من حيث طريقة دفعها لمستحقيها ومن حيث ضبط قائمة العائلات المستحقة وأصحاب المهن الحرة ممن تعطلت أعمالهم ومشاريعهم منذ أسابيع.

وتوقفت جلّ الأعمال والمهن اليدوية منذ إعلان الحجر الصحي العام في تونس، ما دفع مئات الآلاف من ممتهني الحدادة والنجارة والحلاقة وغيرها إلى البطالة، وخلّف وضعًا اجتماعيًا صعبًا.