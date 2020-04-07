زعيم اليسار التونسي لـ ”إرم نيوز“ : قيس سعيّد خلق أزمة بين الرئاسة و السلطات الأخرى

شنّ زعيم الحزب العمال في تونس حمه الهمامي، هجوما على رئيس البلاد، قيس سعيّد، و اتّهمه بخلق أزمة و ما وصفه ب“صراع صلاحيّات“ بين رئاسة الجمهورية و السلطات الأخرى، على خلفيّة التعاطي مع أزمة كورونا.

واعتبر الهمامي في حوار مع ”إرم نيوز“، أنّ الإجراءات التي تتخذها الدولة التونسية في التعاطي مع أزمة كورونا، فيها ”تذبذب وتردد منذ بداية الإعلان عنها“، وفق تعبيره.

و قال الهمّامي إنّ رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد متضارب في أقواله وغير قادر على إيصال المعلومة الصحيحة ما يؤدي إلى عدة تأويلات في علاقة بما قاله في خطابه والتي خلقت أزمة فعلية بين الدولة وبين المؤسسات العامّة والخاصة، في حين يقوم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بـ ”تلطيف“ ما يقوله الرئيس وذلك بتفسير الإجراءات الواردة حتى يتجنب إثارة الفوضى وكثرة التأويلات المغلوطة“، بحسب تعبيره.

وشدد حمّة الهمامي على أن هذا التذبذب ليس في مصلحة تونس في الوقت الراهن وعلى رئيس الدولة ورئيس الحكومة الانضباط أكثر، فالوقت ليس وقت مصلحة ذاتية أو التباهي بمن له اكثر صلاحيات، وإنما وقت الانضباط واتخاذ اجراءات للحد من انتشار الفيروس، حسب قوله.

من جانب آخر، اعتبر زعيم حزب العمال أنّ هناك ضغطا على الدولة التونسية من قبل بعض أصحاب المؤسسات لرفع الحجر الصحي للعودة إلى نشاطهم بعد الخسائر التي سجلتها مؤسساتهم في هذه الفترة، مؤكدا أنّ هناك بعض المؤسسات أجبرت العاملين لديها بالعودة إلى سالف نشاطهم والدولة التونسية لم تتدخل، وفق قوله.

و قال الهمامي إنّ الدولة التونسية التي اتخذت هذه الإجراءات الوقائية والقانونية لم تطبق العقوبات ولم تحترم الإجراءات، موضحا أنّ ”مواد التعقيم أصبحت مواد للاحتكار وتحقيق الربح المادي“.

و دعا الهمّامي، الدولة التونسيّة، إلى فرض ضريبة جديدة على الشركات التي أنعشتها أزمة تفشي فيروس ”كورونا“، مقابل مساعدة الشركات الصّغرى والمتوسطة.

وقال الهمّامي إن تونس منتفعة اقتصاديا من أزمة كورونا حيث أنّ تأخر تسديد الديون لصندوق النقد الدولي و للبنك الأفريقي يساهم في حلّ الوضع حاليا، مقترحا على الدولة التونسية أن تطلق ضريبة جديدة تسمى ”ضريبة كورونا“ وهي ضريبة للشركات التي أنعشتها أزمة ”كورونا“ كشركات الاتصالات والأنترنت و شركات التأمين والفضاءات التجارية الكبرى وشركات النفط“.

وأوضح الهمامي أنّ الغاية من هذه الإجراءات هو توفير أموال لمواجهة أزمة تفشي ”كورونا“ ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة“، وفق قوله.