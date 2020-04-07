وفاة قيادي بالجيش الليبي متأثرا بجراحه إثر قصف بطائرة تركية مسيرة

أعلنت ”الكتيبة 604″، التابعة للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد قادتها، متأثرا بجراح أصيب بها؛ جراء قصف نفذته طائرة تركية مسيرة، قبل أسبوع.

ونعت ”الكتيبة 604 مشاة“، التي تتخذ من مدينة سرت مقرا لها، في منشور عبر صفحتها على ”فيسبوك“، عاشور البقار، الذي كان مساعدا لآمر الكتيبة.

تزف الكتيبة الشهيد بإذن الله:مفتاح عاشور ارحومة البقار مساعد آمر الكتيبة متأثرا بجراحه جراء القصف الذي تعرضت له غرفة… تم النشر بواسطة ‏كتيبة 604 مشاة – سرت‏ في الثلاثاء، ٧ أبريل ٢٠٢٠

وقبل أسبوع، أعلنت قوات الوفاق استهداف منطقة الوشكة (الواقعة بين سرت ومصراتة) بضربات جوية، أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت، سالم درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، وإصابة آخرين من بينهم البقار، الذي أعلن وفاته اليوم.