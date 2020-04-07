الجيش الليبي يكشف تجنيد الفتيان في صفوف الميليشيات (صور)

كشف الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، عن تجنيد الفتيان في صفوف الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وقال الضابط في الجيش، عبدالقادر المبروك، إن القوات المسلحة عثرت على مجموعة من الفتيان يقاتلون بجوار الميليشيات، أثناء تقدمها في عدة محاور بالعاصمة طرابلس.

وأشار المبروك، لـ ”إرم نيوز“، إلى أن عددا من الأطفال قتلوا أثناء الاشتباكات، مثل الطفل حسن عمر الحداد، ومحمد سليم، كما تم أسر مجموعة أخرى بعد هروب الميليشيات وترك الأطفال إلى مصيرهم، ومن هؤلاء الطفل محمد بيت المال ومحمد بشير.

وأضاف المبروك، أن قوات الجيش الليبي وجدت الطفل محمد بشير نائما في منزل استولت عليه الميليشيات، ونظرا للتعب الشديد والإرهاق وكونه كان لوحده في المنزل، فقد غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد أن أيقظه جنود الجيش.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل صورا لفتيان يحملون السلاح، وقالوا إنهم يقاتلون الجيش الوطني في صفوف الميليشيات.