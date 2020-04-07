جزائريون يهاجمون قوات الأمن رفضًا لحظر التجوال (فيديو)

وجدت السلطات الجزائرية في بعض المدن، صعوبة بالغة في فرض حظر التجوال تنفيذًا لتدابير الوقاية من فيروس كورونا، إذ واجه شبان التعليمات بالرفض الشديد.

وشهدت بعض الضواحي حرب شوارع هجم فيها الرافضون لإجراءات الحجر الصحي الإلزامي على قوات الأمن الجزائري بواسطة الزجاجات الحارقة والحجارة، وفي بعض الأماكن لم يتردد منحرفون في استخدام السيوف والأسلحة البيضاء.

وتداول جزائريون على نطاق واسع فيديوهات توثق تمرّد مجموعات شبانية ودخولها في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن الوطني، وسط موجة إدانة واسعة أثناء بدء تدابير فرض حجر التجوال في البلاد اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد الزوال في العاصمة والسابعة مساء في بقية الولايات.

ورغم رفض البعض للحظر المفروض، إلا أن هناك طيف واسع من الجزائريين لا سيما في المدن أعلن التزامه بحظر التجول، وشوهدت شوارع رئيسية في عدة مدن خالية من الحركة وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وقوات الدرك الوطني التابعة لوزارة الدفاع الوطني.