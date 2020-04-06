اكتشاف حطام طائرة مسيرة من صنع إسرائيلي غرب ليبيا‎ (صور)

قال مصدر عسكري من الجيش الليبي إن فحصا لحطام طائرة مسيرة وجدت بمنطقة الحمادة الحمراء في الجنوب الغربي الليبي، أظهر أنها صنعت في إسرائيل.

وأضاف الضابط في الدفاع الجوي الليبي، عبد المجيد الرابطي، أن دورية تابعة للجيش الليبي عثرت على حطام الطائرة المسيرة بمنطقة الحمادة في الجنوب الغربي، وتحديدا بالقرب من منطقة درج.

وأوضح الرابطي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن فحص بقايا حطام الطائرة أوضح بأن الطائرة من نوع Harop صنعت في إسرائيل، فيما تمتلك تركيا العديد من هذا النوع من الطائرات.

وقال الرابطي إن مسافة طيران هذه الطائرات الإسرائيلية أطول من مسافة الطائرات التركية، موضحا أن القوات التركية في ليبيا تحاول ضرب أهداف للجيش الليبي.

ورجح الرابطي بأن سقوط هذه الطائرة جاء بعد ضرب غرفة السيطرة والتحكم لهذه الطائرات الموجودة بمطار زواره، منذ يومين، من قبل طيران الجيش الليبي.