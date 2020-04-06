سجن المعارض الجزائري عبدالوهاب فرصاوي

قضت محكمة سيدي أمحمد في الجزائر، الإثنين، بسجن رئيس الجمعية الجزائرية للشباب ”راج“، المعارض عبدالوهاب فرصاوي، عاما واحدا؛ بتهمتي: ”التحريض على التجمهر غير السلمي“ و“المساس بالوحدة الوطنية“.

في السياق، رفض قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، تمكين الصحفي الموقوف خالد درارني من الحرية المشروطة بعد إيداعه السجن المؤقت؛ بتهمة ”التحريض على التجمهر غير المسلح“، وفق ما أفادت اللجنة الجزائرية لتحرير مساجين الحراك الشعبي.

وواظب درارني على تغطية مسيرات الحراك الشعبي، وكان رهن الرقابة القضائية، منذ توقيفه في السابع من الشهر الجاري.

وبرأت محكمتا الدار البيضاء والوادي، الصحفيين فضيل بومالة وعادل عازب الشيخ، في وقت لا يزال الصحفي سعيد بودور خلف القضبان، منذ عدة أشهر؛ بتهم: ”المساس بهيئة نظامية“، ”إحباط معنويات الجيش“، ”تهديد الوحدة الوطنية“، ”القذف“، ”المساس بالحياة الخاصة“، ”التقاط صور بشكل غير مشروع“ و“التهديد بنشر الصور“.