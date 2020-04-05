مسيرة تركية تقصف طائرة شحن ليبية تحمل معدات طبية

قصفت طائرة مسيرة تركية، طائرة شحن محملة بالمعدات الطبية بعد هبوطها في مدينة ترهونة الليبية جنوب طرابلس عصر الأحد.

وأشار الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي له بأن الطائرة التي تم قصفها من قبل الطيران التركي المسير تحمل معدات وأدوية طبية خاصة بالمستشفيات الميدانية التي أنشأتها قيادة الجيش الليبي في غرب البلاد لمقاومة مرض كورونا.

وفجر اليوم، أعلن الجيش الليبي تنفيذه عملية عسكرية استهدفت بنكا من الأهداف العسكرية التابعة للمليشيات المسلحة في محور بوقرين.

وقال المسماري، إن قوات الجيش الليبي نفذت عملية ناجحة في محور بوقرين استهدفت عددا من الأهداف المختارة وهي“ خمس سيارات مسلحة وخيمتان للمسلحين ومرصدان بهما أربع سيارات مسلحة وخيمتان للمسلحين ومبنيان لغرف عمليات وثلاثة عشر سيارة مسلحة ومرصد للعدو“.

من جانبه أدان مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، استهداف الطيران التركي لشحنة الأدوية والمعدات الطبية في مهبط ترهونة.

وقال المجلس فى بيان له ، في الوقت الذي يعيش فيه العالم بأسره انتشار وباء كورونا القاتل ، وما تشكله هذه الجائحة من خطر حقيقي على الليبيين في ظل انعدام الإمكانيات ، ونظرا لانشغال القوات المسلحة والحكومة الليبية بمجابهة هذا الوباء، والدفع في اتجاه توظيف كل الإمكانات للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس.

وأضاف البيان بأن الرئيس التركي أردوغان يوجه بوارجه البحرية وطائراته لقصف المدن الليبية وقتل المدنيين ، وقد استهدف الطيران التركي طائرة شحن كانت قد خصصتها الحكومة الليبية لنقل الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا في مدينة ترهونة ومنطقة النواحي الأربع.