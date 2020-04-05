المسماري: دفن الراحل محمود جبريل في مصر

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن رئيس الوزراء الليبي الراحل محمود جبريل، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا سوف يدفن في مصر.

وأكد ”المسماري“ خلال مؤتمر صحفي عقد في ليبيا نقلته شبكة ”إكسترا نيوز“ الإخبارية، أن أسرة محمود جبريل هي من طلبت دفنه في مصر، عقب الإعلان عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصفحة الرسمية لتحالف القوى الوطنية على موقع فيسبوك، وفاة محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق، اليوم الأحد، في القاهرة بعد إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد ”كوفيد-19“.

وسبق وأعلن تحالف القوى الوطنية، في منشور عبر صفحته يوم الخميس الماضي، عن إصابة رئيسه الدكتور محمود جبريل بفيروس كورونا المستجد، حيث نشر ”نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد لرئيس تحالف القوى الوطنية د.محمود جبريل والتي جاءت إيجابية.